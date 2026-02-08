Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Θα μοιραστεί με ΓΓ ΟΗΕ τη βούληση των Τ/κ για λύση, λέει ο Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Θα προχωρήσουμε όχι μέσω χειριστικών προσπαθειών και κατηγοριών στα μέσα ενημέρωσης, αλλά στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας για λύση, μέσω διπλωματίας και διαλόγου, με υπομονή, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και σοβαρότητα.»

Θα μοιραστεί με τον ΓΓ των ΗΕ τη βούληση του "λαού" του για λύση έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, για την συνάντησή τους στις 11 του μήνα.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γενικό Γραμματέα.

"Θα μοιραστούμε με τον κ. Γκουτέρες  τη βούληση του λαού μας για λύση, τις σκέψεις μας για το τι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθεί κλίμα για λύση και τις απόψεις μας για τη μεθοδολογία που πρέπει να καθοριστεί για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αυτή τη φορά", ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης.

Πρόσθεσε ότι "θα προχωρήσουμε όχι μέσω χειριστικών προσπαθειών και κατηγοριών στα μέσα ενημέρωσης, αλλά στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας για λύση, μέσω διπλωματίας και διαλόγου, με υπομονή, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και σοβαρότητα".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα