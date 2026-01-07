Η AEGEAN στηρίζει τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας

Η AEGEAN δηλώνει δυναμικά παρούσα στον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας, στηρίζοντας εμπράκτως τη μεγάλη δρομική διοργάνωση της πρωτεύουσας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Με τη στήριξή της, η AEGEAN συμβάλλει στη διευκόλυνση της συμμετοχής δρομέων από το εξωτερικό, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα του αγώνα και προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στη διοργάνωση, που μετατρέπει τη Λευκωσία σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες αθλητές και φίλους του τρεξίματος.

Ως αεροπορική εταιρεία που εδώ και δεκαετίες επενδύει στη σύνδεση ανθρώπων και προορισμών, η AEGEAN παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε πρωτοβουλίες που προάγουν έναν ενεργό τρόπο ζωής, την ομαδικότητα και το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι, μέσα από τη διαρκή υποστήριξη αθλητικών δράσεων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας - The Capital Race

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη διαδρομή του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας 42 χλμ., τον Ημιμαραθώνιο 21 χλμ. by Stoiximan και τον Petrolina 10 χλμ. Δρόμο Ενέργειας. Ακολουθεί ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ., ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το JOEY Kids Race 1 χλμ. για παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://nicosiamarathon.com