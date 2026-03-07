Το υπερηχητικό «τέρας» των ΗΠΑ στην Ευρώπη: Το B-1 Lancer που μπορεί να πλήξει το Ιράν από 5.500 χλμ - Τα χαρακτηριστικά του

Το στρατηγικό βομβαρδιστικό B-1 Lancer προσγειώθηκε στην RAF Fairford στην Αγγλία, αφού η ισπανική κυβέρνηση απέτρεψε τη χρήση των βάσεων Rota και Moron για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ επικαλέστηκε το άρθρο της διμερούς αμυντικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον που επιτρέπει στην Ισπανία να εμποδίσει τη χρήση των βάσεων στη Rota, στο Κάντιθ, και στη Morón de la Frontera, στη Σεβίλλη, όταν θεωρεί ότι μια πολεμική επιχείρηση δεν έχει θέση στη συνθήκη ή στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό έκανε. Και η κυβέρνηση Τραμπ έπρεπε να αναδιοργανωθεί.

Την Παρασκευή, ένα από τα πιο γνωστά βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκε στη RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε εγκρίνει την 1η Μαρτίου τη χρήση των βάσεων της Βασιλικής Αεροπορίας για την καταστροφή στην πηγή ιρανικών πυραύλων που θα μπορούσαν να απειλήσουν Βρετανούς πολίτες ή συμφέροντα. Το Λονδίνο διέθεσε δύο εγκαταστάσεις: Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία και Diego Garcia στον Ινδικό Ωκεανό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει επισήμως στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν που εξαπολύθηκαν το προηγούμενο Σάββατο, αλλά η συμμετοχή του αυξάνεται. Ο Στάρμερ μίλησε τηλεφωνικά με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για να επιβεβαιώσει τη βρετανική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία "εάν χρειαστεί".

Επιπλέον, η κυβέρνηση του Λονδίνου ανακοίνωσε την ανάπτυξη ελικοπτέρων Wildcat που μπορούν να καταπολεμήσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και του αντιτορπιλικού HMS Dragon για την προστασία των στρατιωτικών βάσεων της στην Κύπρο, μετά την επίθεση που δέχθηκε η βάση στο Ακρωτήρι από μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Σαχέντ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Τι είναι το B-1 Lancer και τι μπορεί να κάνει

Το Rockwell B-1 Lancer, με το παρατσούκλι "Bone" από τους πιλότους, από την αγγλοσαξονική προφορά του "B-One", είναι ένα υπερηχητικό στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς που αναπτύχθηκε για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Τέθηκε σε υπηρεσία το 1986 και παραμένει το ταχύτερο βομβαρδιστικό στο αμερικανικό οπλοστάσιο.

Διαστάσεις και βάρος: έχει μήκος 44,5 μέτρα και βάρος περίπου 86 τόνους κενό, με μέγιστη ικανότητα απογείωσης που υπερβαίνει τους 216 τόνους.

έχει μήκος 44,5 μέτρα και βάρος περίπου 86 τόνους κενό, με μέγιστη ικανότητα απογείωσης που υπερβαίνει τους 216 τόνους. Ταχύτητα και εμβέλεια: μπορεί να υπερβεί τα 1.448 χλμ/ώρα (περίπου 1,25 Mach) και έχει επιχειρησιακή εμβέλεια άνω των 9.400 χιλιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό κατά την πτήση, καθιστώντας το παγκόσμιο μέσο προβολής.

Χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου: διαθέτει τρεις εσωτερικές αποθήκες με συνολικό ωφέλιμο φορτίο έως 56.700 κιλά. Μπορεί να μεταφέρει έως και 24 πυραύλους cruise AGM-86B ή AGM-158 JASSM, βόμβες ακριβείας καθοδηγούμενες με GPS της οικογένειας JDAM, βόμβες διασποράς και συμβατικά πυρομαχικά μεγάλου όγκου.

διαθέτει τρεις εσωτερικές αποθήκες με συνολικό ωφέλιμο φορτίο έως 56.700 κιλά. Μπορεί να μεταφέρει έως και 24 πυραύλους cruise AGM-86B ή AGM-158 JASSM, βόμβες ακριβείας καθοδηγούμενες με GPS της οικογένειας JDAM, βόμβες διασποράς και συμβατικά πυρομαχικά μεγάλου όγκου. Ηλεκτρονικά συστήματα: Εξοπλισμένο με ραντάρ AN/APQ-164 για πλοήγηση και απόκτηση στόχων, συστήματα GPS και αδρανειακής πλοήγησης, καθώς και μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου που περιλαμβάνει παρεμβολείς, προειδοποιήσεις ραντάρ και συστήματα παραπλάνησης για την εξουδετέρωση της εχθρικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Εξοπλισμένο με ραντάρ AN/APQ-164 για πλοήγηση και απόκτηση στόχων, συστήματα GPS και αδρανειακής πλοήγησης, καθώς και μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου που περιλαμβάνει παρεμβολείς, προειδοποιήσεις ραντάρ και συστήματα παραπλάνησης για την εξουδετέρωση της εχθρικής αντιαεροπορικής άμυνας. Πλήρωμα: τέσσερα άτομα (δύο πιλότοι και δύο χειριστές οπλικών συστημάτων).

Το B-1 έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Συρία. Ο σχεδιασμός του με πτέρυγες μεταβλητής γεωμετρίας, οι οποίες αναδιπλώνονται κατά την πτήση για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση σε υψηλή ταχύτητα, το διακρίνει οπτικά από άλλα αμερικανικά βομβαρδιστικά όπως τα B-2 και B-52.

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ιράν: Αποστάσεις και επιλογές κρούσης

Η RAF Fairford απέχει περίπου 5.500 χιλιόμετρα σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Ιράν. Με επιχειρησιακό βεληνεκές άνω των 9.400 χιλιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό, το B-1 Lancer μπορεί να καλύψει αυτή την απόσταση με μία διαδρομή και να επιστρέψει σε ασφαλές έδαφος, αν και όχι απαραίτητα στο Fairford, χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού εν πτήσει. Το περιθώριο είναι μικρό αλλά επαρκές για αποστολές βαθιάς κρούσης με διαδρομές που αποφεύγουν τον αμφισβητούμενο εναέριο χώρο.

Με υποηχητική ταχύτητα πλεύσης, περίπου 900 km/h για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων, το ταξίδι από τη νοτιοδυτική Αγγλία στο βόρειο Ιράν θα διαρκούσε λίγο περισσότερο από έξι ώρες. Με τη μέγιστη υπερηχητική ταχύτητα, ο χρόνος αυτός θα μειωνόταν σε λίγο κάτω από τέσσερις ώρες, αν και αυτή η ταχύτητα πτήσης αυξάνει την κατανάλωση καυσίμων και μειώνει το περιθώριο επιστροφής.

Με έναν μόνο ανεφοδιασμό κατά τη διάρκεια της πτήσης, πάνω από την ανατολική Μεσόγειο ή από κάπου πάνω από την Αραβική Θάλασσα, ανάλογα με την επιλεγμένη διαδρομή, η εμβέλεια δεν αποτελεί πλέον περιορισμό.

Βομβαρδιστικό B-1 που πετά πάνω από το Αφγανιστάν, 2008 (φωτογραφία αρχείου) Por U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon - Dominio público

Σε ένα τέτοιο σενάριο, το αεροσκάφος θα μπορούσε να επιχειρήσει σχεδόν πάνω από οποιοδήποτε σημείο της ιρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων όπως το Φόρντο, που είναι χτισμένο υπόγεια στην επαρχία Κομ, ή το Νατάνζ στο κεντρικό Ιράν. Και οι δύο είναι μεταξύ των στόχων που στρατιωτικοί αναλυτές έχουν προσδιορίσει ως προτεραιότητες σε υποθετικές επιχειρήσεις εξουδετέρωσης.

Το ωφέλιμο φορτίο του πυραύλου cruise JASSM-ER, με εμβέλεια άνω των 900 χιλιομέτρων, προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο τακτικής ευελιξίας: το B-1 δεν θα χρειαστεί να εισέλθει στον ιρανικό εναέριο χώρο για να παραδώσει τα όπλα του.

Θα μπορούσε να το κάνει από τον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν ή ακόμη και από θέσεις πάνω από το Ιράκ ή τη Σαουδική Αραβία, εάν οι χώρες αυτές επιτρέψουν την υπέρπτηση. Αυτό μειώνει την έκθεση του αεροσκάφους στα ιρανικά συστήματα αεράμυνας, τα οποία περιλαμβάνουν ρωσικής κατασκευής πυραύλους S-300 και εγχώριες παραλλαγές όπως ο Bavar-373.

Η βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, που επίσης παραχωρήθηκε από το Λονδίνο στις ΗΠΑ, προσφέρει μια δεύτερη εξέδρα εκτόξευσης περίπου 2.700 χιλιόμετρα νότια του Ιράν, γεγονός που θα καθιστούσε το B-1 που θα αναπτυχθεί εκεί μια πιο άμεση απειλή με μεγαλύτερη ευελιξία πάνω από τον εναέριο χώρο του Περσικού Κόλπου.

