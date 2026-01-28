Νέα άφιξη στο Nicosia Mall: Emporio Armani EA7

Την είσοδό του στην κυπριακή αγορά έκανε το διεθνές brand ΕΑ7. Το πρώτο κατάστημα ΕΑ7 βρίσκεται στον 1ο όροφο του Nicosia Mall, του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου στην Κύπρο.

Το ΕΑ7 εκφράζει τη σύγχρονη, casual, αθλητική ταυτότητα, μέσα από την απόλυτη ισορροπία τεχνικής και ποιότητας, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με το DNA του Emporio Armani. Κάθε συλλογή σχεδιάζεται για υψηλές επιδόσεις χωρίς να χάνει τον διαχρονικό, stylish χαρακτήρα που ξεχωρίζει το brand.

Στο κατάστημα ΕΑ7 φιλοξενούνται ολοκληρωμένες στυλιστικές προτάσεις που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του active lifestyle: από εξειδικευμένο εξοπλισμό για χειμερινά sports, tennis, padel, fitness & training, μέχρι casual sporty επιλογές για την καθημερινότητα.

Οι συλλογές EA7 απευθύνονται τόσο σε ενεργούς αθλητές όσο και σε όσους υιοθετούν έναν δυναμικό τρόπο ζωής, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Οι συλλογές περιλαμβάνουν:

Winter performance & domination

Tennis lifestyle & performance

Fitness & training essentials

Athlete-focused collections

Casual sporty wear

Fundamental sporty pieces

Dynamic, modern athlete identity

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο κατάστημα ΕΑ7 στο Nicosia Mall επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nicosiamall.com