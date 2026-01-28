Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Νέα άφιξη στο Nicosia Mall: Emporio Armani EA7

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Στο κατάστημα ΕΑ7 φιλοξενούνται ολοκληρωμένες στυλιστικές προτάσεις που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του active lifestyle: από εξειδικευμένο εξοπλισμό για χειμερινά sports, tennis, padel, fitness & training, μέχρι casual sporty επιλογές για την καθημερινότητα.

Την είσοδό του στην κυπριακή αγορά έκανε το διεθνές brand ΕΑ7. Το πρώτο κατάστημα ΕΑ7 βρίσκεται στον 1ο όροφο του Nicosia Mall, του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου στην Κύπρο.

Το ΕΑ7 εκφράζει τη σύγχρονη, casual, αθλητική ταυτότητα, μέσα από την απόλυτη ισορροπία τεχνικής και ποιότητας, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με το DNA του Emporio Armani. Κάθε συλλογή σχεδιάζεται για υψηλές επιδόσεις χωρίς να χάνει τον διαχρονικό, stylish χαρακτήρα που ξεχωρίζει το brand.

Στο κατάστημα ΕΑ7 φιλοξενούνται ολοκληρωμένες στυλιστικές προτάσεις που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του active lifestyle: από εξειδικευμένο εξοπλισμό για χειμερινά sports, tennis, padel, fitness & training, μέχρι casual sporty επιλογές για την καθημερινότητα.

Οι συλλογές EA7 απευθύνονται τόσο σε ενεργούς αθλητές όσο και σε όσους υιοθετούν έναν δυναμικό τρόπο ζωής, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό. 

Οι συλλογές περιλαμβάνουν:

  •  Winter performance & domination 
  •  Tennis lifestyle & performance 
  •  Fitness & training essentials 
  •  Athlete-focused collections 
  •  Casual sporty wear 
  •  Fundamental sporty pieces 
  •  Dynamic, modern athlete identity

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο κατάστημα ΕΑ7 στο Nicosia Mall επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nicosiamall.com

Tags

Nicosia Mall

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα