«Το ιρανικό καθεστώς έχει καταστραφεί, βυθίσαμε πάνω από 100 ιρανικά πλοία»: Όσα είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ πλήττουν το Ιράν με όλη τους τη δύναμη», ενώ υπογράμμισε ότι «το ιρανικό καθεστώς έχει καταστραφεί».

«Έχουν κυριολεκτικά καταστραφεί, η Πολεμική Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, όπως και το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ πολλά πλοία έχουν βυθιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίστηκε «με πλήρη ισχύ» τις τελευταίες ημέρες, προσθέτοντας ότι από την έναρξη του πολέμου η Ουάσινγκτον έχει χτυπήσει περισσότερους από 7.000 στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Έσπερναν τον τρόμο για 47 χρόνια. Πλέον ο κόσμος, μέσω των ΗΠΑ και τη βοήθεια του Ισραήλ, βλέπει αυτό που θα έπρεπε να γίνει πριν από πολλά χρόνια», είπε. Έπειτα, πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν πετύχει μείωση κατά 90% στις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τους και μείωση κατά 95% στις επιθέσεις με drones».

Συνέχισε λέγοντας ότι περισσότερα από 100 ιρανικά πολεμικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί την τελευταία μιάμιση εβδομάδα. Σχολίασε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει περισσότερα από 30 πλοία τοποθέτησης ναρκών, καθώς ισχυρίζεται ότι η ικανότητα των ιρανικών drones «πλησιάζει το μηδέν», χωρίς να παρέχει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.

«Ορισμένες χώρες δεν έχουν ενθουσιαστεί με τη βοήθεια για τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους Αμερικανούς συμμάχους που απέρριψαν τα αιτήματά του να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια στο Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι δεν ήταν αρκετά πιστοί στις ΗΠΑ, παρότι έλαβαν υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας για δεκαετίες.

«Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα, χωρίς να κατονομάσει καμία. «Θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν θα το ήθελαν ή όχι, γιατί ίσως δεν θέλουν να γίνουν στόχος», υπογράμμισε.

«Κάποιες είναι πολύ ενθουσιώδεις για αυτό, και άλλες όχι. Μερικές είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πολλά, πολλά χρόνια. Τις έχουμε προστατεύσει από φρικτές εξωτερικές απειλές, και δεν ήταν και τόσο ενθουσιώδεις. Και το επίπεδο του ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα», συνέχισε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να πείσει άλλες χώρες να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της διέλευσης των πετρελαιοφόρων μέσω της αμφισβητούμενης θαλάσσιας οδού, αλλά μέχρι στιγμής οι σύμμαχοι των ΗΠΑ είτε έχουν παραμείνει ασαφείς είτε έχουν απορρίψει κατηγορηματικά τα αιτήματά του.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι γνώριζε ότι οι Αμερικανοί σύμμαχοι δεν θα έρχονταν να υποστηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαι μεγάλος επικριτής της προστασίας όλων αυτών των χωρών, επειδή ξέρω ότι εμείς θα τις προστατεύσουμε. Και αν ποτέ χρειαστούμε βοήθεια, δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το ξέρω αυτό εδώ και πολύ καιρό», είπε.

«Είμαστε η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο, δεν τους χρειαζόμαστε»



Ο Ντόναλντ Τραμπ αξιολόγησε με επιφύλαξη τη διάθεση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στην προσπάθεια για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ. «Του έχω μιλήσει, σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, θα έλεγα ότι βαθμολογείται με οκτώ».

«Δεν είναι τέλειος», είπε ο Τραμπ σηκώνοντας τους ώμους, «αλλά είναι η Γαλλία». Η Γαλλία έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να παρέχει αμυντική υποστήριξη για τη συνοδεία πλοίων μέσω του στενού όταν τελειώσει η «πιο έντονη φάση» του πολέμου.

Ωστόσο, ο Τραμπ, παρόλο που ζήτησε υποστήριξη από τους συμμάχους, ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθειά τους. «Δεν τους πιέζω, γιατί η στάση μου είναι ότι δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Είμαστε η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. Έχουμε μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Δεν τους χρειαζόμαστε», είπε.

«Αλλά είναι ενδιαφέρον: σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν το κάνω, όχι επειδή τους χρειαζόμαστε, αλλά επειδή θέλω να δω πώς αντιδρούν», είπε.

«Δεν ξέρουμε αν ο Μοτζτάμπα είναι νεκρός ή όχι»

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ — ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού του — είναι καν ζωντανός.

«Θέλω να πω, πολλοί λένε ότι έχει υποστεί σοβαρή παραμόρφωση — λένε ότι έχασε το πόδι του, το ένα πόδι, και ότι, ξέρετε, έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά, άλλοι λένε ότι είναι νεκρός, κανείς δεν λέει ότι είναι 100% υγιής», δήλωσε ο Τραμπ στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

«Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς λόγους. Δεν ξέρουμε… αν είναι νεκρός ή όχι. Τώρα που ανακοινώθηκε, θα πω ότι δεν τον έχει δει κανείς, κάτι που είναι ασυνήθιστο», συνέχισε ο πρόεδρος.

«Το Ισραήλ δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο στον πόλεμο με το Ιράν»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιούσε πυρηνικό όπλο στον πόλεμο με το Ιράν.

«Το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό. Το Ισραήλ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό», δήλωσε ο Πρόεδρος στο Λευκό Οίκο.

Ο Ντέιβιντ Σακς, υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτογράφησης, ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή του ότι «πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να οδηγήσει τον πόλεμο σε κλιμάκωση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μετά από χθεσινή δήλωσή του ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν σε μεγάλο βαθμό κοινά στρατιωτικά σχέδια, αν και αναγνώρισε ότι οι στόχοι τους μπορεί να μην είναι πανομοιότυποι.

«Η σχέση είναι πολύ καλή. Οι στρατιωτικές δυνάμεις συντονίζονται πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή, εν πτήσει με το Air Force One.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα έπρεπε να συμμετέχουν με ενθουσιασμό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι έμεινε έκπληκτος από τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στον πόλεμο. «Πριν από δύο εβδομάδες είπα «γιατί δεν στέλνετε μερικά πλοία» και ο Κιρ Στάρμερ πραγματικά δεν ήθελε να το κάνει», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ λέει ότι είπε στον Στάρμερ: «Είστε ο παλαιότερος σύμμαχός μας» και τονίζει ότι έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία. «Μετά μας λένε ότι έχουμε ένα πλοίο ναρκοθετητών στην περιοχή και δεν θέλουν να το κάνουν, νομίζω ότι είναι τρομερό», προσθέτει. «Ζητήσαμε δύο αεροπλανοφόρα που διαθέτουν και δεν ήθελε πραγματικά να το κάνει».

Ο Τραμπ υπονοεί στη συνέχεια ότι ο Στάρμερ τελικά προσφέρθηκε να στείλει αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, αλλά λέει ότι αυτό έγινε ήδη «αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος».

«Δεν ήμουν ευχαριστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε. «Νομίζω ότι ίσως θα εμπλακούν, αλλά θα έπρεπε να εμπλακούν με ενθουσιασμό».

Με πληροφορίες από BBC, CNN, Skynews / ertnews.