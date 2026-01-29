Το Corporate Cyprus Padel League 2026, ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ετήσια εταιρικά πρωταθλήματα padel στην Κύπρο είναι γεγονός!

Για οκτώ εβδομάδες, 15 δυναμικές εταιρείες, 27 ομάδες και 108 παίχτες από όλη την Κύπρο συναντώνται στο γήπεδο, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει άθληση και networking, προσφέροντας μοναδικό θέαμα και δυνατές στιγμές.

Οκτώ εβδομάδες υψηλού θεάματος

Το Corporate Cyprus Padel League 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του La Casa De Padel στη Λευκωσία, θα διαρκέσει από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 29 Μαρτίου 2026, με εβδομαδιαίους αγώνες και σύστημα βαθμολόγησης.

Κάθε εταιρεία μπορεί να εγγράψει έως και δύο ομάδες, αποτελούμενες από δύο έως τέσσερις παίκτες, με δυνατότητα εναλλαγής, προσφέροντας έτσι ευελιξία και μεγαλύτερη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι δύο πρώτες ομάδες, από καθέναν από τους τρεις ομίλους, εξασφαλίζουν απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, μαζί με τις δύο καλύτερες σε βαθμολογία, τρίτες ομάδες, σε ένα πρωτάθλημα υψηλού θεάματος και αδρεναλίνης.

Ο Μεγάλος Τελικός

Το Corporate Cup Finals, το οποίο αποτελεί και την κορύφωση του Πρωταθλήματος, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2026, και θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού.

Τον παλμό της εκδήλωσης, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, θα μεταφέρει ζωντανά μέσω live link, ο MixFM, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό BBQ.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, με τους νικητές και δευτεραθλητές να λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο €300 και €150 αντίστοιχα.

Πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, Νίκος Ποταμάρης και Στέφανος Κούβαρης, ανέφεραν ότι το Corporate Cyprus Padel League 2026 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις εταιρείες από τον χρηματοοικονομικό τομέα και όχι μόνο, να συνδυάσουν άθληση, συνεργασία και δικτύωση, μέσα από ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου και έντονου ανταγωνισμού. Η συμμετοχή 15 εταιρειών, σημείωσαν, επιβεβαιώνει ότι το padel αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, ενώ ο Τελικός του Corporate Cup, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, υπόσχεται μια γιορτή του αθλητισμού, με έντονο παλμό και θέαμα. Παράλληλα οι κ. Ποταμάρης και Κόυβαρης ευχαρίστησαν τους χρυσούς χορηγούς της εκδήλωσης, KPMG Cyprus, MetLife kai Themis Portfolio Management Ltd για την πολύτιμη συνδρομή τους.

Γιατί, το παιχνίδι αρχίζει στο γήπεδο… με το όφελος να επιστρέφει στην εταιρεία σας.