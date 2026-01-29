Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Χουριέτ: Πρόταση Ερντογάν για τριμερή με ΗΠΑ και Ιράν - Θετική η πρώτη αντίδραση Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τη «Χουριέτ», η Άγκυρα κινείται διπλωματικά για αποκλιμάκωση και εξετάζεται ακόμη και τηλεδιάσκεψη των τριών πλευρών

Πρόταση για τριμερή συνάντηση Τουρκίας - ΗΠΑ – Ιράν ακόμη και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα "Χουριέτ" αναφέροντας ότι η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται να είναι θετική.

Όπως αναφέρει η Χουριέτ, η πρωτοβουλία της Άγκυρας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής στρατιωτικής κλιμάκωσης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η "Χουριέτ" σημειώνει ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, εξέλιξη που ενισχύει τις διπλωματικές διεργασίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε σειρά κρίσιμων επαφών σε σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο με την ιρανική πλευρά όσο και με Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ. Κοινός παρονομαστής των επαφών αυτών ήταν η ανάγκη αποκλιμάκωσης και επιστροφής στη διπλωματία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΤΟΥΡΚΙΑΙΡΑΝΗΠΑΜασούντ ΠεζεσκιάνΤΡΙΜΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα