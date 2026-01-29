Χουριέτ: Πρόταση Ερντογάν για τριμερή με ΗΠΑ και Ιράν - Θετική η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Πρόταση για τριμερή συνάντηση Τουρκίας - ΗΠΑ – Ιράν ακόμη και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα "Χουριέτ" αναφέροντας ότι η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται να είναι θετική.

Όπως αναφέρει η Χουριέτ, η πρωτοβουλία της Άγκυρας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής στρατιωτικής κλιμάκωσης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η "Χουριέτ" σημειώνει ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, εξέλιξη που ενισχύει τις διπλωματικές διεργασίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε σειρά κρίσιμων επαφών σε σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο με την ιρανική πλευρά όσο και με Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ. Κοινός παρονομαστής των επαφών αυτών ήταν η ανάγκη αποκλιμάκωσης και επιστροφής στη διπλωματία.

