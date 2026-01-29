Στις 30 Μαρτίου απαντά στις κατηγορίες ο 58χρονος για τον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου Αναβολή πήρε σήμερα η υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με φερόμενο δράστη 58χρονο και θύμα τον Αλέξανδρο Αντωνίου, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ανέφερε ότι εκκρεμεί η παράδοση μαρτυρικού υλικού από την Κατηγορούσα Αρχή και ζήτησε περαιτέρω χρόνο για μελέτη του φακέλου.

Στο αίτημα δεν έφερε ένσταση ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου, ο οποίος ανέφερε ότι για την παράδοση του μαρτυρικού υλικού απαιτούνται τέσσερις με πέντε εβδομάδες.

Παράλληλα, ζήτησε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ ανέφερε και τον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου. Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 09:30, διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση.

Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών, με την Κατηγορούσα Αρχή να διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης.

Σημειώνεται πως γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού όπου καθόταν το θύμα, ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από κτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.