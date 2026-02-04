Νέα interline συνεργασία Emirates–Air Peace ανοίγει νέους ορίζοντες στη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα

Αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους, η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, και η Air Peace, η μεγαλύτερη αεροπορική της Δυτικής Αφρικής, ενεργοποίησαν διμερή συμφωνία interline, επεκτείνοντας την αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ της Αφρικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Λονδίνου.

Η συμφωνία προσφέρει στους επιβάτες και των δύο εταιρειών απρόσκοπτα ταξίδια με ένα ενιαίο εισιτήριο και αποσκευές που παραδίδονται στον τελικό προορισμό, σε επιλεγμένα δρομολόγια, ενισχύοντας σημαντικά την άνεση και την ευκολία του ταξιδιού.

Πέρα από τις 13 πόλεις στη Νιγηρία που ήταν ήδη διαθέσιμες στους επιβάτες της Emirates μέσω του δικτύου της Air Peace, η ενισχυμένη συμφωνία επιτρέπει πλέον συνδέσεις προς το Μπανζούλ στη Γκάμπια και το Ντακάρ στη Σενεγάλη, αμφότερα μέσω Αμπιτζάν· καθώς και προς το Φρίταουν στη Σιέρα Λεόνε και τη Μονρόβια στη Λιβερία, αμφότερα μέσω Άκρα. Οι νέες πύλες εισόδου δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους επιβάτες στην Αφρική να αποκτήσουν πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης της Emirates, καθώς και στο εκτεταμένο διεθνές της δίκτυο.

Η συμφωνία επιτρέπει επίσης στην Air Peace να συνδέει το εκτενές δίκτυο δρομολογίων της στη Δυτική και Κεντρική Αφρική με τον κόμβο της Emirates στο Ντουμπάι, καθώς και με βασικούς προορισμούς όπως τα Λονδίνο Χίθροου, Λονδίνο Γκάτγουικ και Λονδίνο Στάνστεντ, την Αμπιτζάν, την Άκκρα και φυσικά το Λάγος. Με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση για ταξίδια μεταξύ Νιγηρίας και Ηνωμένου Βασιλείου, η συνεργασία προσφέρει στους επιβάτες της Air Peace περισσότερες επιλογές, αυξημένη ευελιξία και παγκόσμια εμβέλεια.

Ο Adnan Kazim, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Chief Commercial Officer της Emirates, δήλωσε:

«Η ενίσχυση της interline συνεργασίας μας με την Air Peace μάς δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την παρουσία μας σε περισσότερες χώρες της Αφρικής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους επιβάτες να απολαμβάνουν ακόμη καλύτερα ταξίδια με την Emirates, ενώ παράλληλα διευκολύνουμε τους διεθνείς επισκέπτες να ανακαλύψουν περισσότερους προορισμούς της ηπείρου μέσω του Λάγος. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, όπως η Air Peace, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορίας, του τουρισμού και του εμπορίου στη Νιγηρία».

Ο Nowel Ngala, Chief Commercial Officer της Air Peace, δήλωσε:

«Η interline συμφωνία με την Emirates αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο στρατηγικό όραμα της Air Peace για την πιο αποδοτική διασύνδεση της Αφρικής με τις παγκόσμιες αγορές. Συνδυάζοντας την ισχυρή περιφερειακή μας παρουσία με το εκτεταμένο διεθνές δίκτυο της Emirates, προσφέρουμε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, βελτιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κομβικούς παγκόσμιους προορισμούς για τους Αφρικανούς ταξιδιώτες. Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Air Peace ως κρίσιμης γέφυρας μεταξύ της Αφρικής και του παγκόσμιου οικοσυστήματος αερομεταφορών».

Η Emirates εξυπηρετεί το δρομολόγιο Ντουμπάι–Λάγος με αεροσκάφος Boeing 777-300ER, προσφέροντας στους επιβάτες μια από τις κορυφαίες εμπειρίες πτήσης διεθνώς. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες απολαμβάνουν εκλεπτυσμένα μενού εμπνευσμένα από τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις, δημιουργημένα από ομάδα βραβευμένων σεφ και συνοδευόμενα από πλούσια επιλογή premium ποτών. Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 6.500 κανάλια ψυχαγωγίας διεθνούς περιεχομένου — συμπεριλαμβανομένων κλασικών ταινιών του Nollywood — μέσω του βραβευμένου συστήματος εν πτήσει ψυχαγωγίας ice της Emirates. Ως μία από τις μόλις δύο αεροπορικές εταιρείες που προσφέρουν καμπίνα Πρώτης Θέσης προς τη Νιγηρία, η Emirates διαμορφώνει μια ανώτερη ταξιδιωτική εμπειρία, με έμφαση στην άνεση, την ιδιωτικότητα και τις πολυτελείς λεπτομέρειες.

Με στόλο άνω των 50 αεροσκαφών — συμπεριλαμβανομένων Boeing 777, Boeing 737 και Embraer — η Air Peace εξυπηρετεί ένα συνεχώς διευρυμένο δίκτυο εσωτερικών, περιφερειακών και διεθνών δρομολογίων, συνδέοντας μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Αφρική και πέραν αυτής. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ενδοαφρικανικής συνδεσιμότητας, στη στήριξη του εμπορίου και του τουρισμού και στη ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της ηπείρου.

Για την αξιοποίηση της interline συνεργασίας Emirates–Air Peace, τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν μέσω των ιστοσελίδων emirates.com και flyairpeace.com, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων

* Υφιστάμενοι προορισμοί στο δίκτυο της Air Peace, διαθέσιμοι στους επιβάτες της Emirates μέσω Λάγος: Asaba, Abuja, Akure, Benin City, Calabar, Enugu, Ilorin, Kaduna, Kano, Port Harcourt, Owerri, Warri, Uyo.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AIR PEACE

Η Air Peace είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Νιγηρίας, με δίκτυο πτήσεων εσωτερικού, περιφερειακού και διεθνούς χαρακτήρα και με έναν ταχέως αναπτυσσόμενο στόλο και δίκτυο δρομολογίων που εκτείνεται σε ολόκληρη την Αφρική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτών. Από την ίδρυσή της, η Air Peace παραμένει προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση του νιγηριανού πληθυσμού, στην ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Αφρική και στην προώθηση της απρόσκοπτης συνδεσιμότητας στα διεθνή της δρομολόγια, συμβάλλοντας παράλληλα στην πιο ανταγωνιστική τοποθέτηση της αφρικανικής αεροπορίας στη διεθνή αγορά.