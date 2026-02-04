Top Employer 2026: Η Cyta ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες

Η Cyta συγκαταλέγεται στους Top Employers για το 2026, λαμβάνοντας πιστοποίηση στις κατηγορίες Public Sector & Government και Telecommunications από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute. Πρόκειται για μια διάκριση που αναγνωρίζει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός επενδύει στους ανθρώπους του και στο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί καθημερινά.

Το Top Employers Institute, με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας, πιστοποιεί οργανισμούς που εφαρμόζουν σύγχρονες, ουσιαστικές και ανθρωποκεντρικές πρακτικές στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η πιστοποίηση Top Employer επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της Cyta στην ευημερία, την εξέλιξη και την επαγγελματική στήριξη των ανθρώπων της, στοιχεία που ενισχύουν την αξιοπιστία και την ελκυστικότητα του Οργανισμού ως εργοδότη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Νίκος Μ. Στυλιανού, COO και εκτελών χρέη CEO της Cyta, ανέφερε:

«Η πιστοποίηση Top Employer για το 2026 επιβεβαιώνει ότι, η στρατηγική μας επιλογή να τοποθετούμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της Cyta, αποδίδει μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Ως Οργανισμός, επενδύουμε συνειδητά στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που καλλιεργεί εμπιστοσύνη, λογοδοσία και ευκαιρίες εξέλιξης, γιατί πιστεύουμε ότι η ισχυρή ηγεσία ξεκινά από δυνατές ομάδες. Οι άνθρωποί μας είναι ο καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Cyta. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους όσοι, με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, υλοποιούν καθημερινά τη στρατηγική μας και ενισχύουν τον ρόλο της Cyta ως οργανισμού πρότυπο».

Με επίκεντρο τους ανθρώπους της, η Cyta επενδύει συστηματικά σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως τον βασικό μοχλό της ανάπτυξης και του μέλλοντος του Οργανισμού.