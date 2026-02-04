Αναθεωρήσεις χωρίς πυξίδα: ο Ακάμας σε διαρκή περιβαλλοντική υποβάθμιση λένε οι Φίλοι Ακάμα

Στην πορεία αναθεώρησης και ανασχεδιασμού των έργων του οδικού δικτύου δασικών δρόμων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα αναφέρεται ανακοίνωση των Φίλων του Ακάμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο οδικά δίκτυα δασικών δρόμων εντός των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα οδηγούνται από το κακό στο χειρότερο.

Η κατάσταση επιδεινώνεται όχι μόνο λόγω των συνεχιζόμενων, περιβαλλοντικά καταστροφικών επεμβάσεων του Τμήματος Δασών, αλλά και εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων, αποσπασματικών και ανεπιτυχών προσπαθειών «αναθεώρησης» και «αποκατάστασης», οι οποίες δεν εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες προστασίας του Πάρκου, αλλά εγείρουν εύλογα ερωτήματα για αλλότριους σκοπούς, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Βόρειος δασικός δρόμος Λουτρά – Φοντάνα Αμορόζα

Ο συγκεκριμένος δρόμος, σύμφωνα με την Έκθεση Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και τη Γνωμάτευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΔΠ Ακάμα, θα έπρεπε ήδη να έχει κλείσει για ιδιωτικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των τετράτροχων μοτοσικλετών («γουρούνων»). Παρόλο που έχει ήδη εκδοθεί Έκθεση ΕΟΑ για περιορισμένα, προκαταρκτικά έργα ομαλοποίησης του οδοστρώματος σε τρία μόνο σημεία, το Τμήμα Δασών επανέρχεται συνεχίζει η ανακοίνωση, με νέα αίτηση για περαιτέρω «βελτίωση» του δρόμου.

Η πρόσφατη Έκθεση Πληροφοριών εγείρει, σημειώνουν οι Φίλοι του Ακάμα, σοβαρά ερωτήματα ως προς τους πραγματικούς στόχους αυτής της επιπλέον επέμβασης, η οποία συνιστά μια αχρείαστη, και ενδεχομένως σκόπιμη, αναβάθμιση, που διευκολύνει τη συνεχιζόμενη εισβολή ιδιωτικών οχημάτων στο Πάρκο, εκεί όπου, βάσει της οικολογικής αξιολόγησης, η είσοδός τους θα έπρεπε να απαγορεύεται.

Δυτικό οδικό δίκτυο Άσπρος Ποταμός - Λάρα - Τοξεύτρα

Στο δυτικό δίκτυο συνεχίζεται η αποτυχία τοποθέτησης της αναθεώρησης και του επανασχεδιασμού των έργων στη σωστή τους βάση. Αυτή θα έπρεπε να είναι ο σαφής περιορισμός της πρόσβασης ιδιωτικών οχημάτων στις παρυφές του Πάρκου, καθώς και η ουσιαστική πρόνοια για ασφαλή και υγιή διακίνηση πεζών και ποδηλατιστών.

Είναι ποτέ δυνατόν διερωτούνται οι Φίλοι του Ακάμα να χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο μια περιοχή όπου δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στο ιδιωτικό όχημα του επισκέπτη, ενώ ο περιπατητής και ο ποδηλάτης παραγνωρίζονται και στην πράξη αποκλείονται; Παρκοφύλακες χωρίς όραμα και ρόλοι χωρίς εντολή .

Όπως αναφέρουν οι Φίλοι του Ακάμα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να παρουσιαστεί έργο προόδου, το Τμήμα Δασών προχώρησε στην προκήρυξη θέσεων παρκοφυλάκων, αντιμετωπίζοντας το θέμα αυτό ως προτεραιότητα, ενώ απουσιάζουν τα θεμελιώδη στοιχεία ουσιαστικής διαχείρισης του Πάρκου.

Οι θέσεις προκηρύσσονται χωρίς σαφή και ουσιαστικά προσόντα. Πώς είναι δυνατόν προσθέτουν « ο παρκοφύλακας, που εκπροσωπεί το Πάρκο και κατ’ επέκταση την Κύπρο προς τους ξένους επισκέπτες, να μην διαθέτει εξειδικευμένα και συγκεκριμένα προσόντα;

Την ίδια στιγμή, παραμένει αδιευκρίνιστο το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και οι όροι εντολής του πρόσφατα διορισθέντος Διευθυντή του Γραφείου Ακάμα».

Ακόμη και σε αυτές τις στοιχειώδεις και αυτονόητες ενέργειες αποτυπώνεται η ελλιπής σημασία που αποδίδεται από το Τμήμα Δασών σε ένα μοναδικό έργο, το οποίο λανθασμένα αποκαλείται «Δασικό Πάρκο», αντί για Εθνικό Πάρκο διεθνών προδιαγραφών, όπως ήταν το αρχικό όραμα.

Ένα όραμα από το οποίο ξεκίνησε ο σαραντάχρονος αγώνας για την προστασία του Ακάμα ένας αγώνας που συνεχίζεται καταλήγουν οι Φίλοι του Ακάμα.