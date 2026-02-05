Τρεις νέες μοναδικές γεύσεις Monster από την Coca-Cola HBC Cyprus

H Coca-Cola HBC Κύπρου επεκτείνει τη σειρά Monster Energy® με το λανσάρισμα τριών νέων προϊόντων – Monster Lando Norris Zero Sugar, Monster Valentino Rossi Zero Sugar και Monster Juiced Energy Viking Berry. Σχεδιασμένα για να προσφέρουν περισσότερες επιλογές και ενθουσιασμό, τα νέα προϊόντα ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προτιμήσεις με επιλογές μηδενικής ζάχαρης και τολμηρές γεύσεις που ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων κατανάλωσης.

Τα ποτά Monster Energy® αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, αντανακλώντας την έντονη εστίαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη κατηγοριών, ιδιαίτερα στον υποτομέα του ανθρακούχου ενεργειακού καφέ.

Οι νέες γεύσεις είναι διαθέσιμες σε Super Market και Mini Kiosks από την 1η Φεβρουαρίου 2026.

ΝΕΟ MONSTER LANDO NORRIS ZERO SUGAR: ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ!

Το Monster Energy παρουσιάζει με περηφάνια το νέο της προϊόν, Monster Lando Norris Zero Sugar.

Τα σαββατοκύριακα, ο πολυνίκης οδηγός της Formula 1, Lando Norris, συναγωνίζεται με «διαστημόπλοια» στα 370 χιλιόμετρα την ώρα.

Φαντάσου αυτήν την αίσθηση, για να καταλάβεις τι γεύση έχει αυτό το ποτό Monster χωρίς ζάχαρη.

Θα σε κερδίσει η πιο φρέσκια γεύση, ενώ το κουτάκι έχει το ίδιο σχέδιο με το κράνος που φοράει ο Lando στην πίστα.

Είναι η γεύση του μέλλοντος, συμπυκνωμένη σε ένα κουτάκι. Ετοιμάσου: Η νέα εποχή είναι εδώ και είναι πεντανόστιμη.

ΝΕΟ MONSTER VALENTINO ROSSI ZERO SUGAR: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Το Monster Energy παρουσιάζει την πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά Monster Addition - το Valentino Rossi Zero Sugar.

Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον. Ένας μόνο αριθμός μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια αναγνώριση.

To 46 του Valentino, είναι ο αριθμός που διακρίνεται για το πάθος, την ένταση και την αφοσίωση που καθορίζουν το ταξίδι.

Valentino Rossi, ο ήρωας των ηρώων μας. Αναδείξαμε τη γεύση του VR46 First Edition, που έγινε αγαπημένη των fans από την πρώτη στιγμή.

Δεν μας μένει λοιπόν άλλη επιλογή, παρά να αξιοποιήσουμε το Green Zero Sugar Effect με την ίδια ακριβώς γεύση, αλλά χωρίς ζάχαρη!

ΝΕΟ MONSTER JUICED ENERGY VIKING BERRY: ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣ ΜΙΑ ΓΕΡΗ ΓΟΥΛΙΑ!

To Monster Energy φέρνει στην Κύπρο το νέο προϊόν της σειράς Monster Energy Juiced – VIKING BERRY!

Μια απόλυτα αναζωογονητική εμπειρία γεύσης που συναντά τη την ενέργεια και τη δυναμική των Vikings.

Οι Vikings ήταν γενναίοι πολεμιστές που αγαπούσαν ένα καλό ποτό! Φυλούσαν τα καλύτερα από αυτά που συγκέντρωναν, καλλιεργούσαν & αντάλλασσαν για τις εορταστικές γιορτές τους.

Έρχεται το Juiced Monster Viking Berry, εμπνευσμένο από άγρια σκανδιναβικά μούρα και σκανδιναβικά φρούτα.

Το Viking berry συνδυάζει πραγματικό χυμό φρούτων και εξωτικές γεύσεις για μια ολοκαίνουρια γευστική εμπειρία. Γεμάτο με το παγκοσμίως διάσημο Monster Energy blend για την επόμενή σας περιπέτεια.

Τα προϊόντα Monster Energy στην Κύπρο περιλαμβάνουν: Monster Energy Original, Absolutely Zero, Monster Energy Zero Sugar, Full Throttle Zero Sugar, Valentino Rossi, Valentino Rossi Zero Sugar, Lando Norris Zero Sugar, Ultra White, Ultra Fiesta, Ultra Golden Pineapple, Ultra Strawberry, Mango Loco, Pipeline Punch, Pacific Punch, Monarch, Rio Punch, Bad Apple, Viking Berry.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της ενέργειας με το Monster.