Καταστροφή πυρομαχικού από την Εθνική Φρουρά σήμερα στο Γέρι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

«Εθισμένοι» στα ψώνια οι Κύπριοι- Ξεχωρίζει στο λιανικό εμπόριο η χώρα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο ανήλθε στο 8,2% τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι 1,7% που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 1,4% στην ευρωζώνη.

Το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο διέρχεται ανοδική πορεία με τη χώρα να ξεχωρίζει για ακόμη ένα μήνα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ.

Όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο ανήλθε στο 8,2% τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι 1,7% που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 1,4% στην ευρωζώνη. Ο Δεκέμβριος παραδοσιακά είναι μήνας αυξημένων αγορων λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων.

Τον Νοέμβριο, η ετήσια αύξηση στην Κύπρο ήταν 8,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (+8,2%), τη Βουλγαρία (+7,7%) και το Λουξεμβούργο (+6,2%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (-5,1%), τη Ρουμανία (-2,1%) και την Εσθονία (-1,0%).

Tags

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣEurostatΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα