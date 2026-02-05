«Εθισμένοι» στα ψώνια οι Κύπριοι- Ξεχωρίζει στο λιανικό εμπόριο η χώρα

Το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο διέρχεται ανοδική πορεία με τη χώρα να ξεχωρίζει για ακόμη ένα μήνα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ.

Όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο ανήλθε στο 8,2% τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι 1,7% που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 1,4% στην ευρωζώνη. Ο Δεκέμβριος παραδοσιακά είναι μήνας αυξημένων αγορων λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων.

Τον Νοέμβριο, η ετήσια αύξηση στην Κύπρο ήταν 8,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (+8,2%), τη Βουλγαρία (+7,7%) και το Λουξεμβούργο (+6,2%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (-5,1%), τη Ρουμανία (-2,1%) και την Εσθονία (-1,0%).