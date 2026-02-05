Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τον Δώνη Χριστοφίνη - Την Δευτέρα η κηδεία

Καταστροφή πυρομαχικού από την Εθνική Φρουρά σήμερα στο Γέρι

Η κηδεία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη Λευκωσίας, στις 11:00 το πρωί. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:00 μέχρι τις 11:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά την ερχόμενη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026, τον βετεράνο ηγετικό στέλεχος του Κόμματος και της κυπριακής Αριστεράς, Δώνη Χριστοφίνη.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ τονίζει ότι ο Δώνης Χριστοφίνης υπηρέτησε επί δεκαετίες ως στέλεχος της ανώτατης ηγεσίας του Κόμματος, διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ, καθώς και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου.

Το Κόμμα επισημαίνει ότι ο εκλιπών ταυτίστηκε με τη διεθνή και διεθνιστική δράση του ΑΚΕΛ και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της διεθνούς συμπαράστασης προς τον κυπριακό λαό. Όπως αναφέρεται, φεύγει πλήρης ημερών, πλήρης αγώνων και πλήρης προσφοράς στην Αριστερά και στον λαό της Κύπρου.

Ως ένδειξη ελάχιστης εκτίμησης προς τον αγωνιστή και σύντροφο, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ έχει αναλάβει τα έξοδα της κηδείας, ενώ τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος.

Η κηδεία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη Λευκωσίας, στις 11:00 το πρωί. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:00 μέχρι τις 11:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια και το ΑΚΕΛ καλούν σε εισφορές προς το Σωματείο Συναδελφικής Στήριξης Λαϊκού Κινήματος και το Λαϊκό Δίκτυο Αλληλεγγύης Λευκωσίας–Κερύνειας.

