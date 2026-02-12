Platinum με αποστολή: 8,8 εκατ. ντιράμ από τη δημοπρασία της Emirates για παιδιά παγκοσμίως

Η Emirates Airline Foundation και η Emirates Auction κατέγραψαν σημαντική πρωτιά, συγκεντρώνοντας 8,8 εκατ. ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (περίπου 2,4 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) για την ενίσχυση ανθρωπιστικών προγραμμάτων που στηρίζουν ευάλωτα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τις 17 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 17 Ιανουαρίου 2026, προσελκύοντας περισσότερες από 900 προσφορές από συμμετέχοντες σε 131 χώρες. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, διατέθηκαν παγκοσμίως επτά σπάνιοι αριθμοί μελών του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates, με προνόμια επιπέδου Platinum. Η υψηλότερη μεμονωμένη προσφορά ανήλθε στα 1,6 εκατ. ντιράμ κατά τη διάρκεια της μηνιαίας διαδικασίας.

Δύο πλειοδότες εξασφάλισαν συνδρομές Platinum διάρκειας 20 ετών, ενώ πέντε ακόμη απέκτησαν συνδρομές 15 ετών. Οι κορυφαίοι πλειοδότες προήλθαν, μεταξύ άλλων, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πακιστάν, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αίγυπτο και την Ταϊλάνδη.

Τα έσοδα θα επιτρέψουν στο Ίδρυμα να δρομολογήσει νέα έργα, καθώς και να ενισχύσει όπως και να επεκτείνει την υποστήριξη προς παιδιά και κοινότητες που ήδη ωφελούνται από τα υφιστάμενα προγράμματά του, σε συνεργασία με 14 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εννέα χώρες.

Μετά την επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η Emirates Airline Foundation και η Emirates Auction ανακοίνωσαν ότι θα καθιερώσουν τη διοργάνωση ετήσιων δημοπρασιών, προσφέροντας σε υποστηρικτές παγκοσμίως μια σταθερή και ουσιαστική ευκαιρία να συμβάλλουν στο ανθρωπιστικό έργο του Ιδρύματος.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline και Πρόεδρος της Emirates Airline Foundation δήλωσε: «Όταν δώσαμε ζωή σε αυτή την πρωτοβουλία τον Δεκέμβριο, μας καθοδηγούσε ένας απλός στόχος: να αναζητήσουμε νέους, καινοτόμους τρόπους για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού έργου και του κοινωνικού αποτυπώματος του Ιδρύματος. Αυτό που κατέστησε την πρωτοβουλία ιδιαίτερα ελκυστική δεν ήταν μόνο η αποκλειστικότητα των αριθμών μέλους, αλλά και η αξία και το κύρος που συνοδεύουν το καθεστώς Platinum. Οι πλειοδότες το αναγνώρισαν και ανταποκρίθηκαν δυναμικά. Η ανταπόκριση υπήρξε εντυπωσιακή και αποτελεί σαφή ένδειξη της γενναιοδωρίας της παγκόσμιας κοινότητας των μελών του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates και των συμμετεχόντων στη δημοπρασία.

Τα έσοδα θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε νέες ενέργειες, να συνεργαστούμε με περισσότερους οργανισμούς, να προσεγγίσουμε νέες κοινότητες και να ενισχύσουμε τα προγράμματα που ήδη αλλάζουν τη ζωή εκατοντάδων παιδιών στην Ινδία, τις Φιλιππίνες, τη Βραζιλία, την Κένυα, τη Νότια Αφρική, τη Ζιμπάμπουε και πέραν αυτών. Για τα παιδιά που βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου μας, αυτή η γενναιοδωρία θα έχει πραγματικό και διαρκές αντίκτυπο.

Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την Emirates Auction ως ετήσια πρωτοβουλία, προσφέροντας στους υποστηρικτές παγκοσμίως έναν ουσιαστικό τρόπο να συνεισφέρουν, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα κάτι με πραγματική αξία, αποδεικνύοντας ότι η αφοσίωση και η γενναιοδωρία μπορούν να συνυπάρξουν.

Σε όλους όσοι συμμετείχαν: σας ευχαριστούμε. Η συμβολή σας θα φτάσει πολύ πιο μακριά απ’ όσο φαντάζεστε».

Από την πλευρά του, ο Abdullah Matar Al Mannai, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Auction, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα εξαιρετικά αποτελέσματα της δημοπρασίας, τα οποία αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν ο σκοπός, η καινοτομία και η συνεργασία συνδυάζονται. Στην Emirates Auction, η υποστήριξη φιλανθρωπικών και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών αποτελεί πάντοτε βασικό μέρος της αποστολής μας, ιδίως όταν πρόκειται για εθνικούς θεσμούς με παγκόσμιο ανθρωπιστικό όραμα, όπως η Emirates Airline Foundation».

Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας, διαθέτοντας την τεχνογνωσία, τις πλατφόρμες και τις ομάδες μας, ώστε η δημοπρασία να επιτύχει τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο. Η στενή συνεργασία μεταξύ της Emirates Airline και της Emirates Auction αποτυπώνει μια κοινή δέσμευση στην προσφορά και στη μετατροπή της αξίας σε ουσιαστική και διαρκή αλλαγή για τις κοινότητες που έχουν ανάγκη. Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την επιτυχία και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας τα επόμενα χρόνια, επιδιώκοντας ακόμη μεγαλύτερο ανθρωπιστικό αποτύπωμα πέρα από τα σύνορά μας».

Σχετικά με την Emirates Airline Foundation

Λειτουργώντας υπό την αιγίδα της Αυτού Υψηλότητας Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, η Emirates Airline Foundation αποτελεί τον επίσημο φιλανθρωπικό βραχίονα της Emirates, παρέχοντας σε ευάλωτα παιδιά στέγη, υγειονομική περίθαλψη, διατροφή, εκπαίδευση και επαγγελματική υποστήριξη. Χρηματοδοτούμενο από πελάτες και εργαζομένους της Emirates, το Ίδρυμα έχει υλοποιήσει περισσότερα από 50 έργα διεθνώς, με σχεδόν το σύνολο των δωρεών να κατευθύνεται απευθείας στα προγράμματα που στηρίζουν παιδιά και κοινότητες σε ανάγκη.

Τρέχοντα Προγράμματα (14 ΜΚΟ σε 9 χώρες):