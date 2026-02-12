Εδώ Λεμεσός, εδώ Λεμεσός: Όλα έτοιμα για το καρναβάλι όλης της Κύπρου

Η Λεμεσός φορά και πάλι τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να ζήσει τη μεγάλη λαϊκή γιορτή του καρναβαλιού. Το καρναβάλι της Λεμεσού είναι το καρναβάλι όλη της Κύπρου λέει συχνά η Σκεύη Αντωνιάδου. Η κ. Αντωνιάδου είναι η ψυχή του λεμεσιανού καρναβαλιού και ο άνθρωπος που περνάνε όλα από το χέρι του για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.

Στο podcast που ακολουθεί συζητάμε για το φετινό καρναβάλι, τι ετοιμάζει ο Δήμος και εξηγούμε κυρίως στους εκτός Λεμεσού ότι το καρναβάλι δεν είναι μόνο η παρέλαση. Ταυτόχρονα κάνουμε κουβέντα για την ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανή τη σάτιρα ως αναπόσπαστο στοιχείο του λεμεσιανού καρναβαλιού αλλά και επίσης να κρατήσουμε το καρναβάλι προσιτό και προσβάσιμο για όλους. Στο τέλος παραδεχόμαστε ότι «οι λεμεσιανοί, είμαστε για τα καρναβάλια».