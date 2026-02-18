Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Ο Όμιλος Υπεραγορών MAS παρέδωσε το ολοκαίνουργιο SUZUKI SWIFT HYBRID, στον νικητή του διαγωνισμού της εφαρμογής mas&WIN!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός, που διεξήχθη μέσω της εφαρμογής mas&WIN!, ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2026, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο συμμετοχές.

Σε κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2026 στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου Υπεραγορών MAS ανακηρύχθηκε ο νικητής του Μεγάλου Διαγωνισμού Αυτοκινήτου σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών Α. Τρικωμίτης, κος. Μάριος Κοντού.

Ο νικητής παρέλαβε το ολοκαίνουργιο SUZUKI SWIFT HYBRID, 1.200 κυβικών, αξίας €22,500, σε μία λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στην Υπεραγορά MAS ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ στην Αραδίπου της Λάρνακας.

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός, που διεξήχθη μέσω της εφαρμογής mas&WIN!, ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2026, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο συμμετοχές.

Στην εκδήλωση για την παράδοση του μεγάλου δώρου παρευρέθηκαν στελέχη των δύο Ομίλων, ιδιοκτήτες Υπεραγορών, συνεργάτες, φίλοι και πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και το μεγάλο δώρο, στο www.mas.com.cy

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα