Ο Όμιλος Υπεραγορών MAS παρέδωσε το ολοκαίνουργιο SUZUKI SWIFT HYBRID, στον νικητή του διαγωνισμού της εφαρμογής mas&WIN!!

Σε κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2026 στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου Υπεραγορών MAS ανακηρύχθηκε ο νικητής του Μεγάλου Διαγωνισμού Αυτοκινήτου σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών Α. Τρικωμίτης, κος. Μάριος Κοντού.

Ο νικητής παρέλαβε το ολοκαίνουργιο SUZUKI SWIFT HYBRID, 1.200 κυβικών, αξίας €22,500, σε μία λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στην Υπεραγορά MAS ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ στην Αραδίπου της Λάρνακας.

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός, που διεξήχθη μέσω της εφαρμογής mas&WIN!, ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2026, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο συμμετοχές.

Στην εκδήλωση για την παράδοση του μεγάλου δώρου παρευρέθηκαν στελέχη των δύο Ομίλων, ιδιοκτήτες Υπεραγορών, συνεργάτες, φίλοι και πελάτες.

