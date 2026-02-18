Κομισιόν: Στρατηγική ενίσχυσης και επενδύσεων στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ για να μην εγκαταλειφθούν

Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στις περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο, την Τετάρτη μετά το πέρας του Κολλεγίου των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες, καθώς παρουσίασε μια στρατηγική για τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης με τη Ρωσία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, λόγω της στασιμότητας της οικονομίας, οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τις παραμεθόριες περιοχές στη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

«Αυτά δεν είναι μόνο εθνικά σύνορα. Είναι ευρωπαϊκά σύνορα», τόνισε ο Ραφαέλε Φίτο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της στρατηγικής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των ανατολικών συνοριακών περιοχών της ΕΕ, όπως περιγράφεται στο communiqué που αναφέρει ότι στόχος είναι η αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές, όπως οι υβριδικές απειλές, η μετανάστευση, οι οικονομικές πιέσεις και η αποψίλωση του πληθυσμού.

Ο Φίτο ανέφερε ότι οι περιοχές που κάποτε ήταν κέντρα εμπορίου και τουρισμού μετατρέπονται πλέον σε ζώνες ασφάλειας, στρατιωτικής κινητικότητας και έτοιμων υποδομών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. «Οι άνθρωποι απομακρύνονται από αυτές τις περιοχές λόγω της οικονομικής στασιμότητας και της αυξημένης ανασφάλειας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και της ανθεκτικότητας μέσω της πολιτικής συνοχής και της πλατφόρμας EastInvest, η οποία θα συγκεντρώσει χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Τραπεζικό Οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και άλλες χρηματοδοτικές πηγές. «Στόχος είναι η πιο προσβάσιμη, συντονισμένη και τοπικά προσαρμοσμένη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των δήμων,» τόνισε.

Τα κράτη μέλη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα διαπραγματεύονται ήδη ενεργά τη διαθεσιμότητα περισσότερης χρηματοδότησης από τον επερχόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ (2028-2034). Αυτό δεν θα αφορά μόνο την άμυνα, αλλά και την οικονομική στήριξη των παραμεθόριων περιοχών τους. Ενώ στο τέλος του 2025 η Ένωση δεσμεύτηκε να βοηθήσει τις παραμεθόριες περιοχές με την κατασκευή ενός λεγόμενου τείχους από drones για την προστασία των ανατολικών συνόρων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Η στρατηγική περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες δράσης: ασφάλεια και άμυνα, με την πρόταση Κομισιόν για τη δημιουργία του συστήματος παρακολούθησης για την ανατολική πτέρυγα της ΕΕ, του Eastern Flank Watch, καθώς και την ενίσχυση της άμυνας εναντίον drones μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Άμυνας κατά των Drones, παράλληλα με την ενίσχυση στρατιωτικής κινητικότητας και προστασία των κρίσιμων υποδομών, με στόχο την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και την ενίσχυση της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. «Η ασφάλεια και η άμυνα είναι προϋπόθεση, αλλά οι περιοχές αυτές χρειάζονται επίσης επενδύσεις, υπηρεσίες και οικονομικές προοπτικές», δήλωσε ο Φίτο.

Επενδύσεις και ανάπτυξη με την πλατφόρμα EastInvest, ενέργεια και βιοοικονομία, με την Κομισιόν να προωθεί την ανάπτυξη βιοβιομηχανιών, την ενεργειακή αυτονομία και την κυκλική οικονομία, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές ενέργειας και την ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας. Επιπλέον όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, αφορά τη βελτίωση των μεταφορικών και ψηφιακών υποδομών με ενίσχυση των διασυνδέσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ η Κομισιόν θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου Rail Baltica και την ενίσχυση των λιμανιών της Βαλτικής. Ακόμη, θα δοθεί έμφαση στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, με στόχο την κάλυψη των κενών σε ευρυζωνικές υποδομές και την προώθηση της 5G τεχνολογίας.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της αποψίλωσης του πληθυσμού, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Ο Ραφαέλε Φίτο ανακοίνωσε επίσης ότι η στρατηγική αυτή θα ακολουθηθεί από μια ψηλού επιπέδου διάσκεψη στις 26 Φεβρουαρίου 2026, στην οποία θα συμμετάσχουν πρωθυπουργοί και υπουργοί από τα κράτη μέλη που επηρεάζονται. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα υπογραφεί η δήλωση πρόθεσης για τη δημιουργία της πλατφόρμας EastInvest από τα συμμετέχοντα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Για την παρακολούθηση της στρατηγικής, η Κομισιόν προγραμματίζει μια ετήσιο πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου, ενώ και τα κράτη μέλη που αφορά η στρατηγική, καλούνται να ενσωματώσουν τις προτάσεις αυτές στα εθνικά και περιφερειακά τους σχέδια ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης των ανατολικών περιοχών. «Αυτή η επικοινωνία δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με και για αυτές τις περιοχές», κατέληξε ο Φίτο.

Πηγή: ΚΥΠΕ