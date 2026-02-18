Η Σλοβακία απειλεί με αντίποινα την Ουκρανία για διακοπή ρωσικών παραδόσεων πετρελαίου

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις προμήθειες πετρελαίου λόγω της διακοπής των ρωσικών παραδόσεων μέσω του αγωγού Ντρούζμπα και απείλησε την Ουκρανία με αντίποινα αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί.

Η Σλοβακία αποφάσισε να απελευθερώσει 250.000 τόνους από τα αποθέματά της έκτακτης ανάγκης λόγω της κατάστασης, τόνισε σήμερα ο Φίτσο σε συνέντευξη Τύπου.

Την προηγούμενη εβδομάδα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διακόπηκαν οι ροές ρωσικού πετρελαίου που είχε προορισμό την Ανατολική Ευρώπη και διαμετακόμιση μέσω του ουκρανικού τμήματος του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα έπειτα από ρωσική επίθεση στις 27 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, ο Φίτσο, επικαλούμενος αναφορές από τις σλοβακικές υπηρεσίες πληροφοριών, υποστήριξε σήμερα ότι οι εργασίες επισκευής έχουν ολοκληρωθεί, κατηγορώντας την ουκρανική κυβέρνηση ότι δεν ξαναρχίζει τις παραδόσεις για να «εκβιάσει» την Ουγγαρία, η οποία αντιτίθεται στη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουγός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία - που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδρότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

«Αν ο πρόεδρος Ζελένσκι πιστεύει ότι αυτές οι παραδόσεις δεν έχουν νόημα μπορούμε να αποφασίσουμε να αποσυρθούμε από αυτήν τη συμφωνία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας», είπε.

Ο Σλοβάκος πρεσβευτής στην Ουκρανία επέδωσε επίσημη νότα ζητώντας εξηγήσεις για την αναστολή των παραδόσεων πετρελαίου, πρόσθεσε ο Φίτσο, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει την κατάσταση.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία για εκβιασμό, προσπαθώντας να αναγκάσει «την Ουγγαρία να ενταχθεί στον φιλοπολεμικό συνασπισμό των ευρωπαϊκών χωρών», τόνισε σε σημερινή του ανάρτηση στο Facebook.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία ανακοίνωσαν ότι ζήτησαν από την Κροατία να επιτρέψει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Adria.

«Υπάρχουν όμως δύο προβλήματα», τόνισε σήμερα ο Σλοβάκος πρωθυπουργός. «Δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ την πλήρη ικανότητά του» και η τιμή ανά τόνο πετρελαίου για 100 χιλιόμετρα μεταφοράς «θα είναι πέντε ευρώ, πέντε φορές υψηλότερη» από ό,τι μέσω Ντρούζμπα.

Όταν ρωτήθηκε χθες σχετικά με το αίτημα χρήσης του αγωγού Adria, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι παραμένει «σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» και είναι έτοιμη «να συγκαλέσει συνάντηση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή τον εφοδιασμό» της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες «διαθέτουν αποθέματα έκτακτης ανάγκης ισοδύναμα με 90 ημέρες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ