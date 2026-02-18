Με τη στήριξη της Lidl Κύπρου συγκεντρώθηκαν 42.900€ από το Δείπνο Αγάπης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia το επετειακό φιλανθρωπικό Δείπνο Αγάπης «Under the Lights of Love», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων προσφοράς του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα».

Η βραδιά επισφραγίστηκε από την εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, από την οποία συγκεντρώθηκε το ποσό των 42.900 ευρώ, ενώ παράλληλα ο Γενικός Διευθυντής της Lidl Κύπρου, κ. Βασίλης Λαγογιάννης προχώρησε στην παράδοση επιταγής ύψους 100.000 ευρώ στην κα. Μάρλεν Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Το ποσό συγκεντρώθηκε μέσα από τη Χριστουγεννιάτικη δράση της εταιρείας, όπου οι πελάτες της εταιρείας συμμετείχαν ενεργά σκανάροντας την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στα ταμεία των καταστημάτων της για τη στήριξη του Επισιτιστικού Προγράμματος και του Προγράμματος Υιοθέτησης Δωματίων του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας "Αροδαφνούσα", αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς.

Η Lidl Κύπρου, διαχρονικός συνοδοιπόρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου για 12 χρόνια, στήριξε οικονομικά την εκδήλωση, διασφαλίζοντας ότι το σύνολο των εσόδων της βραδιάς θα διατεθεί για την επιπρόσθετη ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Κέντρου. Η στρατηγική αυτή επιλογή υπογραμμίζει τη σημασία μιας συμμαχίας ουσίας, όπου η επιχειρηματική υπευθυνότητα λειτουργεί ως καταλύτης για την κοινωνική ευημερία.

Η λαμπερή βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από τον Σταύρο Κωνσταντίνου και τους Magio Duo, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην αγάπη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και ελπίδας.

Με τη στήριξη αυτή, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της κυπριακής κοινωνίας. Παραμένοντας σταθερός σύμμαχος στο έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, μετουσιώνει την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη ουσίας, επενδύοντας σε θεσμούς που προσφέρουν φροντίδα, ελπίδα και ανακούφιση εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη.

