Με τη στήριξη της Lidl Κύπρου ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος mind REset, βραβεύοντας τις πιο καινοτόμες βιώσιμες ιδέες

Με μια εκδήλωση αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, τη βιώσιμη σκέψη και τη δύναμη των νέων να προτείνουν λύσεις για το αύριο, ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος mind REset, που υλοποιήθηκε από το Junior Achievement Κύπρου με στρατηγικό συνεργάτη τη Lidl Κύπρου, τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η λαμπερή εκδήλωση και τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Π.Ο.Ε.Δ, στη Λευκωσία και σηματοδότησε την κορύφωση μιας πολυεπίπεδης εκπαιδευτικής διαδρομής. Μέσα από την πεντάχρονη πορεία του mind REset, σχεδόν 16.500 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Κύπρο ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και ανέπτυξαν τις δικές τους βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, περισσότερες από 60 μαθητικές ομάδες από 24 σχολεία – Δημοτικά και Γυμνάσια – εργάστηκαν συστηματικά πάνω στη φετινή θεματική ενότητα της σπατάλης τροφίμων, αναπτύσσοντας ιδέες που συνδύαζαν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την καινοτομία και την κοινωνική ευαισθησία. Μέσα από καθοδηγούμενες εκπαιδευτικές ενότητες, οι μαθητές και μαθήτριες καλλιέργησαν και ανέπτυξαν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Στο τελικό στάδιο του προγράμματος, οι 10 ομάδες που ξεχώρισαν μετά την Εμπορική Έκθεση παρουσίασαν τις ιδέες τους ενώπιον ειδικής κριτικής επιτροπής, η οποία αξιολόγησε τις συμμετοχές με βάση την πρωτοτυπία, τη βιωσιμότητα της πρότασης, την ποιότητα της παρουσίασης και τη συνολική προσέγγιση της λύσης.

Στο τέλος της δυναμικής αυτής τελετής, αναδείχθηκαν οι καλύτεροι mind REsetters της χρονιάς 2025-2026:

Η ομάδα LEMONAID από το Γυμνάσιο Έγκωμης – Κυριάκος Νεοκλέους

από το Η ομάδα TIME2FRESH από το Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΒ)

Το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα mind REset, που υλοποιήθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά με τη στήριξη της Lidl Κύπρου, καθιερώθηκε ως ένας δυναμικός εκπαιδευτικός θεσμός που συνδέει τη σχολική κοινότητα με πραγματικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η Lidl Κύπρου, επενδύοντας σταθερά σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που μετατρέπουν τη γνώση σε πράξη και ενδυναμώνουν τους αυριανούς πολίτες. Το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα mind REset αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της δέσμευσης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος, μέσα από την εκπαίδευση, τη συνεργασία και τη δράση.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

corporate.lidl.com.cy

team.lidl.com.cy

lidlfoodacademy.com.cy

facebook.com/lidlcy

instagram.com/lidl_cyprus

youtube.com/lidlcyprus

linkedin.com/company/lidl-cyprus