Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη σύσκεψη στο ΚΣΕΔ υπό τον Φυτιρή - Συμμετέχουν Πάλμας, Γρηγορίου και Πίπης

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, υπό την προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή. Η σύσκεψη άρχισε στις 8:30 το πρωί της Τρίτης.

Στην σύσκεψη συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης, ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς Νεόφυτος Παχουλίδης, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής και εκπρόσωποι άλλων κρατικών υπηρεσιών.