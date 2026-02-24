Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη σύσκεψη στο ΚΣΕΔ υπό τον Φυτιρή - Συμμετέχουν Πάλμας, Γρηγορίου και Πίπης

Αφθώδης πυρετός: Σε εξέλιξη σύσκεψη στο ΚΣΕΔ υπό τον Φυτιρή - Συμμετέχουν Πάλμας, Γρηγορίου και Πίπης

Στην σύσκεψη και η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης και τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής.

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, υπό την προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή. Η σύσκεψη άρχισε στις 8:30 το πρωί της Τρίτης.

Στην σύσκεψη συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης, ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς Νεόφυτος Παχουλίδης, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής και εκπρόσωποι άλλων κρατικών υπηρεσιών.

