Υπόθεση Αββακούμ: Νέα αναβολή στην υπόθεση - Ενδεχόμενο πιθανότητας συμφωνίας βλέπει η κατηγορούσα Αρχή

Νέα αναβολή δόθηκε στην εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά δύο μοναχούς της Μονής Αββακούμ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνολικά 24 σοβαρές κατηγορίες, σχετιζόμενες με οικονομικά αδικήματα.

Η κατηγορούσα Αρχή υπέβαλε αίτημα τη Δευτέρα για παροχή χρόνου, ώστε οι δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού της μαρτυρίας, που θα παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου, καθώς και την πιθανότητα συμφωνίας επί παραδεκτών γεγονότων.

Όπως επισημάνθηκε, το μαρτυρικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί είναι ιδιαίτερα ογκώδες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μεταξύ τους συνεννόηση, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν κοινώς αποδεκτά και να μην αποτελέσουν αντικείμενο αμφισβήτησης κατά την ακροαματική διαδικασία.

Από την πλευρά της η υπεράσπισης επιφυλάχθηκε ως προς το κατά πόσο τα προτεινόμενα γεγονότα θα γίνουν τελικά αποδεκτά.

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για ακρόαση στις 27 Μαΐου του 2026, στις 09:00.

Τροποποίηση περιοριστικών όρων

Παράλληλα, η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε όπως οι κατηγορούμενοι υπογράφουν μία φορά την εβδομάδα, αντί δύο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η κατηγορούσα Αρχή δεν έφερε ένσταση, με το Δικαστήριο να κάνει δεκτό το αίτημα, αποφασίζοντας παράλληλα ότι οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ.

Πλέον, οι δύο κατηγορούμενοι θα παρουσιάζονται στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:00 και 20:00.

Οι κατηγορίες

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί καμία από τις κατηγορίες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από αρμόδιο δικαστήριο, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ