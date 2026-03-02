Η Primetel δικτυώνει τις επιχειρήσεις στον XM Μαραθώνιο Λεμεσού για 12η συνεχή χρονιά

Η Primetel, σταθερός συνοδοιπόρος του XM Μαραθωνίου Λεμεσού συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια αδιάλειπτης στήριξης και ενεργού συμμετοχής στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή του νησιού. Η Primetel επιστρέφει για άλλη μια χρονιά ως ονομαστικός χορηγός του Primetel Εταιρικού Αγώνα 5χλμ, αναλαμβάνοντας παράλληλα τον ρόλο του επίσημου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της διοργάνωσης.

Ο Primetel Εταιρικός Αγώνας 5χλμ αποτελεί παραδοσιακά τη δημοφιλέστερη και πολυπληθέστερη διαδρομή του Μαραθωνίου. Είναι ο αγώνας που μεταφέρει το πνεύμα της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας έξω από τα γραφεία, προσφέροντας σε εκατοντάδες εταιρείες και οργανωμένα σύνολα την ευκαιρία να ενισχύσουν τους δεσμούς τους μέσα από τον αθλητισμό. Για πολλούς συμμετέχοντες, η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής και την ένταξή τους στη μεγάλη δρομική κοινότητα.

Primetel: Με επίκεντρο την καινοτομία

Η Primetel αποτελεί έναν από τους κορυφαίους και πλέον σύγχρονους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. Με επίκεντρο την καινοτομία, προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων που καλύπτει κάθε ανάγκη επικοινωνίας για ιδιώτες, επιχειρήσεις και διεθνείς πελάτες χονδρικής. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προηγμένα πακέτα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οπτικές ίνες για υπερταχύτατο διαδίκτυο, συνδρομητική τηλεόραση και πρωτοποριακές ψηφιακές εφαρμογές. Σήμερα, περισσότεροι από 200.000 συνδρομητές εμπιστεύονται την Primetel για την αξιοπιστία του δικτύου της και την ποιότητα των υπηρεσιών ψυχαγωγίας και τεχνολογίας που παρέχει.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Οι δρομείς θα δώσουν το πρώτο μεγάλο ραντεβού το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου, με την εκκίνηση του Primetel Εταιρικού Αγώνα 5χλμ, όπου η ομαδικότητα έχει τον πρώτο λόγο. Τη σκυτάλη της ίδιας ημέρας θα πάρουν οι μελλοντικοί πρωταθλητές στον παιδικό αγώνα McDonald's Kids Race 1χλμ. Η δράση κορυφώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου με τις μεγάλες διαδρομές. Νωρίς το πρωί θα δοθεί η εκκίνηση για τον XM Μαραθώνιο Λεμεσού 42χλμ, ενώ θα ακολουθήσουν οι δρομείς του Muskita Ημιμαραθωνίου 21χλμ. Η ενέργεια θα παραμείνει στα ύψη με τον Petrolina 10χλμ Δρόμο Ενέργειας, ενώ το αγωνιστικό διήμερο θα κλείσει δυναμικά με τον Axlebolt Ατομικό Δρόμο 5χλμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνεχή ενημέρωση και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.limassolmarathon.com