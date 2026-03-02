Αναστάτωση και φόβος σε κοινότητες και αερολιμένα Πάφου , εκκενώσεις, σύγχυση και καταγγελίες για ελλιπή ενημέρωση

Δραματικές στιγμές φόβου και αγωνίας βίωσαν κάτοικοι των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τον Αερολιμένα Πάφου μετά τις οδηγίες που δόθηκε για εκκένωση των χωριών τους, αλλά και του αερολιμένα Πάφου.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό των κατοίκων τριών κοινοτήτων της Πάφου, Τίμης, Αχέλειας, Μαντριών, προέβησαν οι τοπικές αρχές μετά από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Ο Χρήστος Μιχαηλίδης, κοινοτάρχης Μανδριών, ανέφερε ότι υπήρξε ενημέρωση γύρω στις 12:40 από την Πολιτική Άμυνα το μεσημέρι της Δευτέρας για εκκένωση του χωριού. Όπως είπε, αρχικά τους αναφέρθηκε να κατευθυνθούν προς την Πάφο και μετά από πέντε λεπτά ενημερώθηκαν να μεταβούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο ή στο 2ο Δημοτικό.

Ο κοινοτάρχης εξέφρασε την ανησυχία του για τη μετάβαση των κατοίκων στο γήπεδο του Δημοτικού, ενώ τους αναφέρθηκε πως, εάν κάποιοι κάτοικοι των Μανδριών έχουν συγγενείς σε άλλα χωριά, πιο ορεινά και εκτός εμβέλειας του αεροδρομίου Πάφου, να μεταβούν σε συγγενικά τους σπίτια που βρίσκονται εκεί. Δυστυχώς, όπως είπε, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για την κατάσταση ούτε για τον κίνδυνο.

Εξέφρασε απογοήτευση, σημειώνοντας πως «για ένα drone δεν μπορείς να ξεσηκώσεις μια περιοχή ολόκληρη». Με τη λήξη του συναγερμού, ο ίδιος χτύπησε πόρτες ηλικιωμένων για να διαπιστώσει αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια.

Οι περισσότεροι κάτοικοι, ωστόσο, ακόμη και μετά τη λήξη του συναγερμού, δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους στα Μανδριά. «Κανένας δεν μας ενημέρωσε από πού δόθηκε η εντολή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι θα διανυκτερεύσουν εκτός της κοινότητας Μανδριών μετά από αυτό που έγινε. Ο αντιδήμαρχος Τίμης, Γιώργος Πολυκάρπου, ενημερώθηκε γύρω στις 13:00. Αρχικά έλαβε εντολή από την Πολιτική Άμυνα για εκκένωση της κοινότητας.

Στη συνέχεια, όμως, οι οδηγίες άλλαξαν σε κατ’ οίκον περιορισμό και έτσι ενημέρωσε τους κατοίκους της Τίμης. «Ο κόσμος φοβήθηκε», ανέφερε, επισημαίνοντας πως στην κοινότητα λειτουργεί Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο με περίπου 150 μαθητές, καθώς και Νηπιαγωγείο που εξυπηρετεί και γειτονικές κοινότητες. Η ενημέρωση δόθηκε από την Πολιτική Άμυνα, ενώ πρώτο μέλημά του ήταν η ασφάλεια των παιδιών. «Το να μας χτυπά ένα τηλέφωνο και να μας λένε εκκενώστε το χωριό είναι πρωτόγνωρο και για μένα τον ίδιο», κατέληξε.

Η Μαρία Κουρτετζίδη, επιβάτης στο αεροδρόμιο Πάφου, ταξίδευε από την Πάφο στα Χανιά, ωστόσο τους δόθηκαν άμεσα οδηγίες να αποχωρήσουν από τον αερολιμένα.

Η Μαρία Κυριάκου, εργαζόμενη στο αεροδρόμιο Πάφου τα τελευταία 14 έτη, ανέφερε πως μόλις αφίχθη για να αναλάβει εργασία γύρω στις 12:30 ειδοποιήθηκαν ότι το αεροδρόμιο εκκενώνεται. «Υπήρξε πανικός από τους τουρίστες. Η Δευτέρα είναι πιο ήσυχη ημέρα το μεσημέρι, ωστόσο από το απόγευμα επικρατεί πανικός. Στα 14 χρόνια που εργάζομαι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

Κάτοικος Μανδριών, ο Γιώργος Πιτσιατάρης, ανέφερε ότι ο κοινοτάρχης τους ενημέρωσε εμφανώς τρομαγμένος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για το ποια είναι η ασφαλής ζώνη. «Όλα ήταν στο κενό. Έχουμε ηλικιωμένους και τρέχαμε να πιάσουμε τη γιαγιά και τον παππού για να τους βοηθήσουμε», όπως είπε. Ο ίδιος μετέβη στη Γεροσκήπου, όπου είχε γνωστούς. Μέλη της Πολιτικής Άμυνας μετέβησαν στην κοινότητα και έβγαζαν κόσμο από τα καταστήματα. Όπως ανέφερε, στα Μανδριά βρίσκονταν και τουρίστες που τρομοκρατήθηκαν, ενώ επικρατούσε χάος για περίπου δύο ώρες.

Μαθήτρια από τα Μανδριά, η Άννα Κίτσιου, δήλωσε πως έλαβαν ενημέρωση να έχουν ένα σακίδιο έτοιμο σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Έφυγε από το σχολείο όπου φοιτά και παρέμεινε στο σπίτι της στα Μανδριά. «Οι γονείς μας ειδοποιήθηκαν να έρθουν να μας πάρουν από το σχολείο. Φοβηθήκαμε και κλαίγαμε στο σχολείο», ανέφερε άλλη μαθήτρια. Η Ιφιγένεια Κίτσιου, ηλικίας 92 ετών, δεν κατάφερε να μετακινηθεί από την κατοικία της, καθώς δεν την βοήθησαν τα πόδια της, και έτσι παρέμεινε στο σπίτι.

Η εκκένωση του αερολιμένα Πάφου έγινε λόγω ότι υπάρχει μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (drone) που κατευθύνεται προς την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π" , δεν ήταν ξεκάθαρο αν το drone κατευθύνεται προς το Αεροδρόμιο Πάφου ή προς την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «κατόπιν ενημέρωσης που λήφθηκε από την Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και του Αεροδρομίου Πάφου».

«Δόθηκε επίσης, προληπτικά, οδηγία ώστε οι κάτοικοι των γειτονικών κοινοτήτων με τον αερολιμένα να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις και να παραμείνουν στις οικίες τους. Για οποιαδήποτε άλλη οδηγία κριθεί απαραίτητη θα εκδίδονται ανακοινώσεις».