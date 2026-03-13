Τα Alinea Hotel Apartments επίσημος χορηγός φιλοξενίας του φετινού XM Μαραθωνίου Λεμεσού: Μια premium εμπειρία διαμονής στην καρδιά της πόλης

Τα Alinea Hotel Apartments, το απόλυτο σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη αστική φιλοξενία στη Λεμεσό, ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους ως Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας στον φετινό XM Μαραθώνιο Λεμεσού, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου.

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο κορυφαία brands της πόλης, προσφέροντας στους δρομείς και τους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει την αθλητική δράση με την κορυφαία διαμονή. Με στρατηγική τοποθεσία στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Λεμεσού, τα έξι καταλύματα του ομίλου ALINEA (Suites, Market, Urban, Primo, Diono, Lano), γνωστά για την κομψή αισθητική και τον προηγμένο σχεδιασμό τους, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τους αθλητές που αναζητούν την ηρεμία και την ποιότητα πριν από τη μεγάλη πρόκληση του Μαραθωνίου.

Αστική πολυτέλεια και σύγχρονη φιλοξενία

Τα ALINEA επαναπροσδιορίζουν την έννοια της διαμονής στην πόλη, προσφέροντας σουίτες που συνδυάζουν τη μινιμαλιστική πολυτέλεια με τις ανέσεις ενός σύγχρονου σπιτιού. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν: Ευρύχωρες σουίτες με έμφαση στη λεπτομέρεια, εξοπλισμένες με τεχνολογία αιχμής και οικολογικές πρακτικές. Εντυπωσιακές πισίνες και lounge χώρους στις ταράτσες των κτιρίων, προσφέροντας πανοραμική θέα στην πόλη και τη θάλασσα - το ιδανικό περιβάλλον για αποκατάσταση και χαλάρωση μετά τον τερματισμό. Μια προσωποποιημένη προσέγγιση που κάνει κάθε φιλοξενούμενο να νιώθει «σαν στο σπίτι του», μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Και όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής από τον Μόλο Λεμεσού και τη γραμμή εκκίνησης, επιτρέποντας στους δρομείς να εστιάσουν αποκλειστικά στον αγώνα τους.

Η στήριξη του XM Μαραθωνίου Λεμεσού αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του ομίλου ALINEA στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και στην προώθηση των μεγάλων αθλητικών γεγονότων που δίνουν παλμό στην πόλη.

XM Μαραθώνιος Λεμεσού

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού αναμένεται να φιλοξενήσει και φέτος χιλιάδες συμμετέχοντες, προσφέροντας ένα πλούσιο αγωνιστικό ρόστερ. Το πρόγραμμα του Σαββάτου 21 Μαρτίου ξεκινά με τη διαδρομή του Primetel Εταιρικού αγώνα 5χλμ., και στη συνέχεια ακολουθεί ο McDonald's Kids Race 1χλμ. για τους μικρούς φίλους του μαραθωνίου. Την Κυριακή 22 Μαρτίου, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τον XM Μαραθώνιο Λεμεσού 42 χλμ. και ακολουθούν ο Muskita Ημιμαραθώνιος 21 χλμ., ο Petrolina 10 χλμ. δρόμος ενέργειας και ο Axlebolt 5χλμ. ατομικός δρόμος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή και τις εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.limassolmarathon.com