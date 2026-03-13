ΠτΔ: Στο χαμηλότερο ποσοστό ΑΕΠ από 2008 το δημόσιο χρέος

Στο χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ από το 2008 έφτασε το δημόσιο χρέος, "ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής", ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σημείωσε πως «πρόκειται για εξέλιξη που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία. Πάνω από όλα η Κύπρος», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία για τα δημοσιονομικά δεδομένα του 2025 , δημοσιεύτηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία στις 3 Μαρτίου. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε τέλη Δεκεμβρίου του 2025 στα €20,2 δισ. (55,3% του ΑΕΠ) από €21,8 δισ.(62,8% του ΑΕΠ) το 2024.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ