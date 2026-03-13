Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΠτΔ: Στο χαμηλότερο ποσοστό ΑΕΠ από 2008 το δημόσιο χρέος

«Πρόκειται για εξέλιξη που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία. Πάνω από όλα η Κύπρος»

Στο χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ από το 2008 έφτασε το δημόσιο χρέος, "ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής", ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σημείωσε πως «πρόκειται για εξέλιξη που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία. Πάνω από όλα η Κύπρος», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία για τα δημοσιονομικά δεδομένα του 2025 , δημοσιεύτηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία στις 3 Μαρτίου. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε τέλη Δεκεμβρίου του 2025 στα €20,2 δισ. (55,3% του ΑΕΠ) από €21,8 δισ.(62,8% του ΑΕΠ) το 2024.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

