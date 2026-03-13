Στα χαρακώματα Οδυσσέας Μιχαηλίδης - Νικόλας Παπαδόπουλος: Ανταλλάζουν πυρά με φόντο τον GSI

Κόντρα ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φόντο την ανακοίνωση της Nexans για την επιτυχή θαλάσσια δοκιμή του υποθαλάσσιου καλωδίου του GSI, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τον Νικόλα Παπαδόπουλο να ανταλλάσσουν δημόσια πυρά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η δοκιμή των υποβρύχιων καλωδίων της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία δυτικά της Σικελίας, σε βάθος έως 3.000 μέτρων, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης του συστήματος συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) 525 kV. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την εγκατάσταση και ανάκτηση τμημάτων του καλωδίου πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές δοκιμές υψηλής τάσης και οπτική επιθεώρηση, ενώ «με την ολοκλήρωση της θαλάσσιας δοκιμής αίρονται οι οποιεσδήποτε ανησυχίες για την τεχνική βιωσιμότητα του έργου».

Με αφορμή την ανακοίνωση, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έγραψε πως «όταν οι ιδιώτες ετοιμάζουν απαίτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεις από μια υπεύθυνη Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για προστασία των συμφερόντων της Δημοκρατίας».

Ο ίδιος προσθέτει με έντονο ύφος ότι «Ο ΑΔΜΗΕ και η NEXANS που είναι ο υπεργολάβος του, μας ενημερώνουν ότι πραγματοποίησαν θαλάσσια δοκιμή και ότι τώρα “αίρονται οι οποιεσδήποτε ανησυχίες για την τεχνική βιωσιμότητα του έργου”» και κάνει αναφέρει ότι «Στοιχειώδεις γνώσεις περί των συμβάσεων είναι αρκετές για να αντιληφθεί κάποιος ότι ο ΑΔΜΗΕ, με τέτοιες ενέργειες, γεμίζει τη φαρέτρα του για την απαίτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων που ετοιμάζει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχω ήδη προειδοποιήσει ότι η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο 2024, μας έχει μπλέξει σε αυτό το έργο».

Ο ηγέτης του «Άλματος» αναφέρει καταληκτικά ότι «Οι μήνες περνούν, τα νομικά επιχειρήματα του ΑΔΜΗΕ ενισχύονται, και η Κυβέρνησή μας, επιδεικνύοντας μια πρωτοφανή αναποφασιστικότητα, απλώς παρακολουθεί με απάθεια. Η χώρα χρειάζεται ηγεσία που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις».

Η ανάρτηση έφερε την απάντηση του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος λέει σε ανάρτησή του πως «Ο κ. Μιχαηλίδης στην ουσία αποκαλεί την ελληνική κυβέρνηση, απατεώνες, καθώς αυτή είναι ο κύριος μέτοχος του ΑΔΜΗΕ. Και προσβάλλει την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό με αυτό τον τρόπο την ίδια ώρα που η Ελλάδα έχει στείλει πολεμικά πλοία στην Κύπρο μετά που δεχθήκαμε επίθεση (την οποία το ΑΛΜΑ αρνήθηκε να καταδικάσει στη Βουλή)».

Η αντίδραση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στον Νικόλα Παπαδόπουλο δεν άργησε να έρθει, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρεται ονομαστικά στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο οποίος έχει σύμφωνα με τον ίδιο «πρωτοφανείς και ανεξήγητες εμμονές σε αυτό το σκάνδαλο».

«Ο Πρόεδρος που στηρίζεις και εφηύρες, μίλησε για εκβιασμούς από μέρους του ΑΔΜΗΕ. Το πρόβλημα είναι πως, ενώ ο ΠτΔ καταλαβαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ ετοιμάζει υπόθεση απαιτήσεων εναντίον της Δημοκρατίας, δεν παίρνει θέση, ούτε μέτρα προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας», προσθέτει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και γράφει καταληκτικά «ένας λόγος είναι ότι, από τη μία έχει τη φωνή λογικής του Μάκη Κεραυνού και από την άλλη τις δικές σου εμμονές.»