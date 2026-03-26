Public: Easter Pastry Workshops & Υπογραφή Βιβλίων με την σεφ Χριστίνα Χριστοφή

Τα Public φέρνουν τη γεύση και τη δημιουργικότητα του Πάσχα πιο κοντά στο κοινό, μέσα από δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με την αγαπημένη σεφ Χριστίνα Χριστοφή.

Η ταλαντούχα σεφ θα βρεθεί στα καταστήματα Public σε Λάρνακα και Λευκωσία για να παρουσιάσει ένα απολαυστικό Easter Pastry Workshop, όπου θα ετοιμάσει πασχαλινές λιχουδιές και θα μοιραστεί ιδέες και έμπνευση για το γιορτινό τραπέζι. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη Χριστίνα Χριστοφή και να αποκτήσει υπογεγραμμένα αντίτυπα του βιβλίου της «Φαγητάρες με κλειστά μάτια».

Με γνώμονα τη δημιουργία ουσιαστικών εμπειριών για το κοινό, τα Public συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την πασχαλινή περίοδο με δράσεις που φέρνουν κοντά τη γαστρονομία, τη δημιουργικότητα και τη χαρά της συμμετοχής. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα μοναδικό workshop γεμάτο αρώματα, γεύσεις και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:

• Σάββατο 28 Μαρτίου, 17:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

• Κυριακή 5 Απριλίου, 17:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της πασχαλινής καμπάνιας των Public «Ξέρουμε από Πάσχα», μέσα από την οποία οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν ξεχωριστές λαμπάδες και παιχνίδια για τα παιδιά μέχρι βιβλία, προϊόντα τεχνολογίας, gadgets και μικροσυσκευές για το σπίτι, που καλύπτουν κάθε ανάγκη των γιορτών!

Τα Public συνεχίζουν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες που κάνουν τις γιορτές ακόμη πιο δημιουργικές και απολαυστικές για όλους!