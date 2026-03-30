Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει τη δυναμική και διαχρονική παρουσία της στο Ayia Napa Youth Soccer Festival ως Platinum Sponsor

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Στηρίζοντας σταθερά τον νεανικό αθλητισμό και την προώθηση της συνειδητής και υγιεινής διατροφής, η εταιρεία δίνει για 5η συνεχή χρονιά το «παρών» σε μια διοργάνωση που συνδυάζει κίνηση, ενέργεια και θετικές εμπειρίες για παιδιά και οικογένειες.

Η Lidl Κύπρου συμμετέχει και φέτος δυναμικά στο Ayia Napa Youth Soccer Festival 2026 ως Platinum Sponsor, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις νεανικού ποδοσφαίρου της περιοχής. Με σταθερή προσήλωση στην προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους νέους να υιοθετούν έναν πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής.

Το φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 μέχρι τις 9 Απριλίου 2026 στην Αγία Νάπα, συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά παιδιά από την Κύπρο και το εξωτερικό, προσφέροντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον άθλησης, ομαδικότητας και συμμετοχής. Μέσα από τη διοργάνωση αναδεικνύονται ουσιαστικές αξίες, όπως το fair play, η συνεργασία, η επιμονή και η χαρά της προσπάθειας, στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα κάθε υγιούς αθλητικής εμπειρίας.

Στο πλαίσιο της φετινής της παρουσίας, η Lidl Κύπρου θα βρίσκεται στο επίκεντρο της διοργάνωσης με δύο ξεχωριστά σημεία, μέσα από τα οποία θα προσφέρει καθημερινά γευστικές και θρεπτικές επιλογές σε συμμετέχοντες και επισκέπτες. Παράλληλα, θα συμβάλει ενεργά στη συνολική εμπειρία του φεστιβάλ, προσφέροντας στιγμές ψυχαγωγίας και ευχάριστης αλληλεπίδρασης για μικρούς και μεγάλους, ενισχύοντας τον γιορτινό και συμμετοχικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Με τη συμμετοχή της στο Ayia Napa Youth Soccer Festival 2026, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει δράσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, που επενδύουν στη νέα γενιά και καλλιεργούν συνήθειες με ουσία και προοπτική. Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέουν τον αθλητισμό, τη σωστή διατροφή και τη θετική εμπειρία, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς και δραστήριου τρόπου ζωής.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

Tags

Lidl

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα