Κτηνιατρικός Σύνδεσμος και Αιγοπροβατοτρόφοι: Σε κρίσιμη καμπή η κρίση αφθώδους ενόψει Πάσχα

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η διαχείριση και η εξέλιξη της κρίσης του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, όπως δηλώνουν στο ΚΥΠΕ Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύνδεσμος και Αιγοπροβατοτρόφοι.

Από τη μια, στο θέμα της διαχείρισης, έχουν ολοκληρωθεί - σύμφωνα με τους αρμόδιους - οι θανατώσεις στα υποστατικά που έχουν εντοπιστεί κρούσματα και σχεδόν ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του εμβολισμού παγκυπρίως ενώ στη Λάρνακα ξεκίνησε και η Β’ φάση. Ζητείται, παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή από τους κτηνοτρόφους ενόψει των μετακινήσεων για τις σφαγές ζώων ενόψει του Πάσχα ενώ θα υπάρξουν, όπως σημειώνεται, αυξημένα μέτρα στα σφαγεία.

Από την πλευρά των κτηνοτρόφων, εκτός από το κύριο πρόβλημα των θανατώσεων και των περιορισμών που τίθενται, έχει προκύψει άλλο ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με τις ζωοτροφές. Το πρόβλημα αφορά τη μείωση των αποθεμάτων ζωοτροφών, καθώς η απαγόρευση της μετακίνησης και της βοσκής εκτός μονάδων, έχει επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης ζωοτροφών, τα αποθέματα των οποίων μειώνονται σημαντικά.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου Δημήτρης Επαμεινώνδας είπε πως στο επίπεδο διαχείρισης έχουν θανατωθεί όλες οι μονάδες στις οποίες είχαν βρεθεί θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού, και σε επίπεδο εμβολιασμό βρισκόμαστε προς το τέλος της α’ φάσης, ενώ έχει ξεκινήσει η β’ φάση του εμβολιασμού σε κάποιες περιοχές, όπως στη Λάρνακα.

Η β’ φάση στη Λάρνακα περιλαμβάνει δεύτερο εμβόλιο στα αιγοπρόβατα, ενώ σήμερα ή αύριο θα παραλειφθούν τα εμβόλια των χοίρων και συνεπώς τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει ο πρώτος εμβολιασμός σε χοιροστάσια.

Όπως εξήγησε, αρχικά θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στα χοιροστάσια εντός της ζώνης των 3-10 χιλιομέτρων από τις εστίες τω κρουσμάτων και στη συνέχεια θα επεκταθεί ο εμβολιασμός σε χοιροστάσια σε παγκύπρια βάση.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, σε ποια φάση της κρίσης βρισκόμαστε, ο κ. Επαμεινώνδας είπε πως έχουμε μπροστά μας μέλλον, σημειώνοντας πως θα χρειαστεί ακόμη ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να πούμε ότι έχουμε θέσει την κρίση υπό πλήρη έλεγχο.

«Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που έρχονται από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου είναι ότι δεν εντοπίζονται εκεί θετικά κρούσματα. Αναμένουμε τα αποτελέσματα και από την επαρχία της Αμμοχώστου για να δούμε τι γίνεται και εκεί», είπε.

Τόνισε ο κ. Επαμεινώνδας, πως πρέπει οι κτηνοτρόφοι να εφαρμόσουν τα μέτρα βιοασφάλειας και να είναι πολύ αυστηροί στην εφαρμογή των μέτρων αυτών, κυρίως σε σχέση με τις μετακινήσεις ανθρώπων, γάλακτος, ζωοτροφών.

Πρόσθεσε πως και η εταιρεία που παραλαμβάνει τα ψόφια ζώα από τις εκμεταλλεύσεις, εφαρμόζει τα δικά της μέτρα βιοασφαλείας καθώς είναι κάτω από την επίβλεψη των Κτηνιατρικών υπηρεσιών.

«Άρα, αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε το νόσημα για να μην μεταφερθεί και στις υπόλοιπες επαρχίες. Θα πρέπει να ακολουθούνται τα μέτρα, και τα πρωτόκολλα που έχουν δοθεί σαν οδηγίες», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ανησυχίες για έξαρση μετάδοσης ενόψει του Πάσχα, ο κ. Επαμεινώνδας παραδέχθηκε πως είναι μια περίοδος εντατική η περίοδος του Πάσχα λόγω των αυξημένων μετακινήσεων που θα παρατηρηθούν από και προς τα σφαγεία για τις ανάγκες του κρέατος.

«Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να δοθούν οι σωστές οδηγίες και να γίνονται οι σωστές διαδικασίες. Ευελπιστούμε ότι με αυτήν την αυστηροποίηση των ελέγχων και των διαδικασιών που θα γίνει, θα περιοριστεί όσο το δυνατόν ο κίνδυνος εξάπλωσης. Αλλά υπάρχει μία ανησυχία για αυτή την περίοδο και για αυτό το λόγο θα ληφθούν και πιο αυστηρά μέτρα», είπε και προέτρεψε όλους που θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία στα σφαγεία και στις μονάδες να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί.

Από την πλευρά της Συντονιστικής Επιτροπής Αιγοπροβατοτρόφων, ο Νίκος Χρόνης εξέφρασε αρχικά την αγωνία των κτηνοτρόφων σε σχέση με το μέλλον τους, λέγοντας επίσης πως αναμένουν οδηγίες από πλευράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για αρκετά θέματα.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους και πως περιμένουν να δουν τι βοήθεια θα δώσει το κράτος, όχι μόνο σε αυτούς που τους έχουν θανατώσει τα ζώα αλλά γενικότερα και στους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τα ζώα τους εκτός μονάδων.

Αυτό, όπως είπε ο κ. Χρόνης έχει ως αποτέλεσμα να καταναλώνεται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ζωοτροφών εντός των κτηνιατρικών μονάδων.

Σημείωσε πως η απαγόρευση να βγουν τα αιγοπρόβατα εκτός μονάδων έχει επιπτώσεις σε όλη τη κτηνοτροφία, όχι μόνο σε αυτούς που τους έχουν θανατώσει τα ζώα τους. «Φυσικά η προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι αυτοί που τους έχουν θανατώσει τα ζώα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση αυτή, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε ολόκληρο τον κλάδο και αναμένουμε από το Υπουργείο Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να δουν το θέμα σφαιρικά», είπε.

Επεσήμανε πως οι μήνες Μάρτης-Απρίλης είναι μήνες που καλύπτουν μέρος της διατροφής μέσα από την βόσκηση και λόγω των απαγορεύσεων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μόνο ζωοτροφές, κάτι που οδηγεί σε επιπλέον οικονομικό βάρος στους κτηνοτρόφους.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Χρόνης είπε με τους υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ των κτηνοτρόφων και στηρίζουν αυτούς που έχουν χάσει τα ζώα τους, αλλά λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο.

Καταλήγοντας, είπε πως οι Κτηνοτρόφοι κάνουν ότι μπορούν εφαρμόζοντας τα μέτρα βιοασφάλειας και αναμένουν από τους αρμόδιους απαντήσεις και βοήθεια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ