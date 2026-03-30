Η Πάφος ταξίδεψε από την Αθήνα στο Μπουένος Άιρες

Με επιτυχία ξεκίνησε ο νέος Κύκλος Συναυλιών του Δήμου Πάφου. Με μεγάλη επιτυχία και σε ένα κατάμεστο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 η εναρκτήρια συναυλία του νέου Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πάφου, ταξιδεύοντας το κοινό από την Αθήνα έως το Μπουένος Άιρες μέσα από μαγευτικούς ήχους βαλς και τανγκό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η βραδιά απέκτησε ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Πιάνου, τιμώντας το πιάνο και τον καθοριστικό του ρόλο στη μουσική δημιουργία. Ο Μανώλης Νεοφύτου στο πιάνο και ο Γιώργος Κούλας στα κρουστά καθήλωσαν το κοινό με την ερμηνεία τους, ενώ οι χορευτές τανγκό Άγις Πετρίδης και Μαρία Πασχαλίδου πρόσθεσαν πάθος και ζωντάνια στη σκηνή με την χορευτική τους παρουσία. Το πρόγραμμα, με έργα σπουδαίων συνθετών όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Astor Piazzolla και ο Carlos Gardel, δημιούργησε μια μοναδική μουσικοχορευτική εμπειρία που ένωσε πολιτισμούς και εποχές. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η θερμή ανταπόκριση του κοινού, με ανθρώπους όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων να γεμίζουν την αίθουσα, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την πολυπολιτισμική ταυτότητα της Πάφου και αγκαλιάζοντας έμπρακτα αυτή τη νέα πολιτιστική προσπάθεια του Δήμου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονηφισόρου, τόνισε ότι «η αποψινή βραδιά σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής και συντονισμένης προσπάθειας για την ενίσχυση και αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Δήμος υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει την ενίσχυση των υφιστάμενων θεσμών με τη δημιουργία νέων δυναμικών εκδηλώσεων, επενδύοντας σε διεθνείς συνεργασίες, υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές παραγωγές και στην ανάδειξη των ταλέντων της Κύπρου.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους καλλιτέχνες και όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, συμβάλλοντας στην επιτυχία της, καθώς και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου για την διοργάνωση. Η σειρά συναυλιών συνεχίζεται με τη συναυλία «Κλασικά Αριστουργήματα», με τη δεκαοκτάχρονη ταλαντούχα Άννα Αβρααμίδου στο πιάνο, η οποία κάνει περήφανη την Κύπρο στο εξωτερικό με τις διακρίσεις και το ταλέντο της, και τον επίσης διακεκριμένο φλαουτίστα Σάββα Χριστοδούλου, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στις 7μ.μ., στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.