Η Lidl Κύπρου γιορτάζει το Πάσχα μαζί με την ομάδα της

Για τη Lidl Κύπρου, το Πάσχα είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσει στους ανθρώπους της κάτι που ισχύει όλο τον χρόνο: η συμβολή τους αναγνωρίζεται με συγκεκριμένες και σταθερές παροχές. Από τους 14 μισθούς ετησίως και τα πασχαλινά vouchers έως τον ανταγωνιστικό μισθό, η εταιρεία διατηρεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα αποδοχών στην κυπριακή αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία προχωρά αυτή την περίοδο σε:

Παροχή vouchers συνολικής αξίας 120.000€ για το πασχαλινό τραπέζι , με στόχο την επιπρόσθετη στήριξη στις οικογένειες των ανθρώπων της.

, με στόχο την επιπρόσθετη στήριξη στις οικογένειες των ανθρώπων της. Πρωτοποριακή παροχή 14 μισθών ετησίως: πέραν των 12 μισθών που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία, προσφέρει επιπλέον μισό μισθό την περίοδο του Πάσχα και μισό μισθό ως bonus διακοπών τον Ιούλιο, ενισχύοντας το εισόδημα των ανθρώπων της σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Παράλληλα, η Lidl Κύπρου διατηρεί έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εισαγωγικό μικτό μισθό πλήρους απασχόλησης ύψους 1.220€, που αντιστοιχεί σε ωρομίσθιο 7,41€ για τον πρώτο χρόνο εργασίας, το οποίο φτάνει στα 8,10€ μετά από δύο χρόνια, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την εμπειρία της ομάδας της.

Αυτές οι παροχές δεν αποτελούν εξαίρεση. Είναι μέρος μιας ευρύτερης δέσμευσης στον άνθρωπο, που περιλαμβάνει επένδυση στην εκπαίδευση, την ισότητα και την διαφορετικότητα και πολλές άλλες πρωτοβουλίες. Μια δέσμευση που δεν μένει αναπόδεικτη καθώς για 9η συνεχή χρονιά, η Lidl Κύπρου κατέχει την πιστοποίηση Top Employer.

