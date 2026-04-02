Προ των πυλών σοβαρό επεισόδιο σκόνης από την Αφρική – Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το θερμό μέτωπο του βαρομετρικού χαμηλού που ανηφόρισε από την Αφρική προς τον Ελλαδικό χώρο και μας έδωσε πλούσιες βροχές χθες βράδυ έχει κινηθεί βορειότερα με αποτέλεσμα τη περαιτέρω βελτίωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα ενσωματωθεί σήμερα με το εκτεταμένο και βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη κεντρική Μεσόγειο. Παράλληλα, οι τεράστιες ποσότητες σκόνης που ανασήκωσε το χαμηλό από την Αφρική χθες και που επηρέασε με ακραίες ποσότητες την Κρήτη κινείται προς την περιοχή μας καθώς αραιώνει, ωστόσο αναμένεται να επηρεαστεί και η δική μας περιοχή από αυξημένα επίπεδα σκόνης τις επόμενες ώρες. Η μεταφορά σκόνης θα συνεχίσει προς την περιοχή μας μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας, με αυξομειώσεις στις συγκεντρώσεις της, ενώ παράλληλα θα παρατηρούνται μεμονωμένου/τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα το επόμενο διάστημα, με τα πιο γενικευμένα φαινόμενα να είναι κατά κύριο λόγο κατά τις μεσημβρινές/απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα Πέμπτη, το βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρειο Αφρική που επηρέασε τη περιοχή μας χθες βράδυ βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και ενσωματώνεται με το εκτεταμένο βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη κεντρική Μεσόγειο.

Η ημέρα σήμερα ξεκίνησε με συννεφιασμένο γενικά καιρό και τοπικές βροχές-λασποβροχές. Σταδιακά τις επόμενες ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω και αναμένονται και διαστήματα ηλιοφάνειας. Παράλληλα, όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, πυκνή σκόνη βρίσκεται δυτικά του νησιού η οποία προοδευτικά κινείται ανατολικότερα και θα επηρεάσει τις επόμενες ώρες αρχικά δυτικά τμήματα του νησιού με σταδιακή ανατολική επέκταση στις υπόλοιπες περιοχές μέσα στην ημέρα, με την όποια ηλιοφάνεια αργότερα να είναι θολή λόγω και των αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης που αναμένονται.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού και στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Αύριο Παρασκευή, το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο καθώς εξασθενεί.

Στην περιοχή μας ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά/ημιορεινά, εσωτερικό και στο ανατολικό 1/3 του νησιού και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως σε βορειοανατολικά τμήματα του νησιού ενώ παράλληλα τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο δυτικό/νοτιοδυτικό 1/3 του νησιού πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, η οποία θα πυκνώσει κατά το δεύτερο μισό της ημέρας.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή στις πλείστες περιοχές ενώ στα ορεινά θα σημειώσει πτώση, παραμένοντας γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού και στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Το Σάββατο, σφήνα ύφεσης στη μέση τροπόσφαιρα θα αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή μας.

Αρχικά, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά/ημιορεινά, εσωτερικό και ανατολικότερα-νοτιοανατολικότερα και αναμένεται η εκδήλωση μεμονωμένων βροχών κυρίως στις νοτιοανατολικές πλαγιές της οροσειράς του Τροόδους και σε ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα του νησιού. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη. Κατά τις βραδινές ώρες, ο καιρός θα είναι στις πλείστες περιοχές μερικώς συννεφιασμένος ενώ τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στο νοτιοδυτικό 1/2 του νησιού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, με σταδιακή μείωση των συγκεντρώσεων της.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Την Κυριακή, σφήνα ύφεσης στη μέση τροπόσφαιρα και αβαθές βαρομετρικό χαμηλό στην επιφάνεια θα επηρεάζουν την περιοχή μας.

Αρχικά, ο καιρός θα είναι στις πλείστες περιοχές μερικώς συννεφιασμένος ενώ τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο νοτιοδυτικό 1/2 του νησιού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά/ημιορεινά, εσωτερικό και σε ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα του νησιού και αναμένεται η εκδήλωση τοπικών βροχών/καταιγίδων. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού και στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Πηγή: kitasweather.com