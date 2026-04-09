Πασχαλινό bonus ύψους €750.000 για τους εργαζόμενους των Υπεραγορών Αλφαμέγα

Δωροκουπόνια συνολικού ύψους €750.000 παραχώρησαν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα στο προσωπικό τους, με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα, επιβραβεύοντας την απόδοση και την αφοσίωση των εργαζομένων τους.

Η πρωτοβουλία αφορά το σύνολο των περίπου 2.500 εργαζομένων της εταιρείας, τόσο στις Υπεραγορές Αλφαμέγα όσο και στα Bean Bar, οι οποίοι έχουν λάβει δωροεπιταγή αξίας €300, ως πασχαλινό δώρο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας και της ανάπτυξής της.

Σε επιστολή που κοινοποιήθηκε προς το προσωπικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Υπεραγορών Αλφαμέγα, κ. Ανδρέας Παπαέλληνας, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά όλων των υπαλλήλων, σημείωσε: «Γνωρίζουμε ότι η περίοδος του Πάσχα συνεπάγεται αυξημένο φόρτο εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, λόγω της έντονης αγοραστικής κίνησης, και εκτιμούμε ιδιαίτερα την επιπλέον προσπάθεια που καταβάλλετε για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτές τις απαιτητικές μέρες».

Υπογράμμισε ακόμα τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην ταχεία ανάπτυξη των Υπεραγορών Αλφαμέγα τονίζοντας: «Κάθε μια και κάθε ένας από εσάς ξεχωριστά συμβάλατε καθοριστικά στις κοινές μας επιτυχίες, βοηθώντας στη συνεχή εξέλιξη και ισχυροποίηση της εταιρείας».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε προχωρήσει και τον περασμένο Δεκέμβριο στην παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων στο προσωπικό της συνολικού ύψους €2,5 εκατ..

Οι εργαζόμενοι στις Υπεραγορές Αλφαμέγα απολαμβάνουν ήδη ένα εκτεταμένο πακέτο ωφελημάτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 13ο μισθό, εκπτώσεις στις υπεραγορές και τα Bean Bar, καθώς και υποτροφίες για σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα για τους ίδιους και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υγεία και ευεξία του προσωπικού, με παροχές όπως δωρεάν πρόσβαση σε ιατρό εργασίας, εγκεκριμένους ψυχολόγους και διατροφολόγους, καθώς και ιδιωτικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με παγκόσμια κάλυψη, ασφάλεια ζωής και ταμείο προνοίας.