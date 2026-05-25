Το πιο «κουφό» φεστιβάλ του Χονγκ Κονγκ: Αγώνας αναρρίχησης σε πύργο από ψωμάκια (βίντεo)

Με χιλιάδες επισκέπτες και κατοίκους να κατακλύζουν το μικρό νησί Τσεούνγκ Τσάου του Χονγκ Κονγκ, πραγματοποιήθηκε και φέτος το εμβληματικό φεστιβάλ με τα ψωμάκια της ασιατικής μεγαλούπολης.

Το Cheung Chau Bun Festival - μια παράδοση άνω των 100 ετών που συνδέεται με προσευχές για ειρήνη, προστασία και ευημερία - αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Χονγκ Κονγκ προσελκύοντας τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερους τουρίστες.

Παρέλαση με παιδιά ντυμένα θεότητες και ιστορικές μορφές

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται η πολύχρωμη παρέλαση «Piu Sik», όπου παιδιά μεταφέρονται πάνω σε ειδικές κατασκευές, δίνοντας την αίσθηση ότι «αιωρούνται» πάνω από τα στενά δρομάκια του νησιού.

Τα παιδιά φορούν στολές που αναπαριστούν θεότητες, ιστορικές φιγούρες αλλά και τοπικά πρόσωπα, ενώ η πομπή διασχίζει τα πυκνοκατοικημένα σοκάκια του Τσέουνγκ Τσάου υπό τα βλέμματα χιλιάδων θεατών που αψηφούν τη ζέστη.

Ο διαγωνισμός που κλέβει την παράσταση στο φεστιβάλ του Χονγκ Κονγκ

Το αποκορύφωμα των εορτασμών είναι ο διαγωνισμός αναρρίχησης, που πραγματοποιείται τα μεσάνυχτα, με τους συμμετέχοντες να σκαρφαλώνουν σε έναν πύργο από μπαμπού καλυμμένο με πλαστικά ψωμάκια.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα ψωμάκια μέσα σε περιορισμένο χρόνο, με κάθε σημείο του πύργου να αποδίδει διαφορετική βαθμολογία. Ο νικητής είναι αυτός με το υψηλότερο συνολικό σκορ, ενώ ξεχωριστή διάκριση απονέμεται σε όποιον συγκεντρώσει τα περισσότερα ψωμάκια.

Η παράδοση είχε διακοπεί για δεκαετίες μετά από ατυχήματα το 1978, όταν πύργοι κατέρρευσαν προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες άτομα. Το έθιμο επανήλθε το 2005, με αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας.

Μια παράδοση με ρίζες σε θρύλους για πανούκλα

Σύμφωνα με το Γραφείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Χονγκ Κονγκ, το φεστιβάλ συνδέεται με έναν παλιό θρύλο, σύμφωνα με τον οποίο το νησί είχε πληγεί από επιδημία.

Οι κάτοικοι τότε ζήτησαν τη βοήθεια μοναχών και ταοϊστών ιερέων για τελετές εξιλέωσης, συνοδευόμενες από πομπές αγαλμάτων θεοτήτων. Μετά τις τελετές, η επιδημία υποχώρησε και έκτοτε οι κάτοικοι συνεχίζουν την παράδοση για να απομακρύνουν τις κακοτυχίες και να προσευχηθούν για ειρήνη και ασφάλεια.

Από λαϊκό έθιμο σε τουριστικό πόλο έλξης

Σήμερα, το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά γεγονότα του Χονγκ Κονγκ. Οι επισκέπτες αγοράζουν παραδοσιακά ψωμάκια ατμού Bao Bun με χαραγμένους χαρακτήρες που συμβολίζουν «ειρήνη» και «ασφάλεια», καθώς και αναμνηστικά εμπνευσμένα από την παράδοση.

Παρά τον εκσυγχρονισμό της πόλης, το φεστιβάλ παραμένει βαθιά ριζωμένο στην πολιτιστική ταυτότητα του Χονγκ Κονγκ, συνδυάζοντας θρησκευτική παράδοση, λαϊκή πίστη και σύγχρονη τουριστική απήχηση.

