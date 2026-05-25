Instagram Instants: Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη νέα λειτουργία της πλατφόρμας

Το Instagram ανακοίνωσε στις 13/5 ότι λανσάρει παγκοσμίως τα «Instants», μια νέα λειτουργία για τον διαμοιρασμό φωτογραφιών, οι οποίες μπορούν να προβληθούν μόνο μία φορά και παραμένουν διαθέσιμες για 24 ώρες.

Η εφαρμογή δανείζεται ιδέες από κοινωνικές πλατφόρμες όπως το Snapchat, το Locket και το BeReal, καθώς εστιάζει σε αυθεντικό και εφήμερο περιεχόμενο. Σε αντίθεση με το Instagram, που βασίζεται σε επιμελημένο και «γυαλισμένο» περιεχόμενο, τα Instants έχουν σχεδιαστεί για γρήγορα στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής.

Πώς λειτουργούν τα Instants

Με τα Instants, οι χρήστες τραβούν φωτογραφία μέσω της κάμερας του Instagram και δεν μπορούν να επεξεργαστούν την εικόνα.

Η λειτουργία δεν επιτρέπει μεταφόρτωση φωτογραφιών από τη συλλογή του κινητού και, παρότι μπορεί κάποιος να προσθέσει κείμενο στα «instants», δεν μπορεί να τα τροποποιήσει περαιτέρω.

Η Meta ανέφερε σε ανάρτηση στο blog της ότι η ιδέα πίσω από τη λειτουργία είναι η κοινοποίηση αυθεντικών στιγμών τη στιγμή που συμβαίνουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Meta δοκιμάζει επίσης τη μορφή Instants ως αυτόνομη εφαρμογή σε επιλεγμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ισπανία και η Ιταλία.

Say hi to Instants 👋 A new way to share in-the-moment pics with friends. Tap the mini pile of photos at the bottom right corner of your DMs to try it yourself 👀



Rolling out today. pic.twitter.com/zbhsOA9O9m — Instagram (@instagram) May 13, 2026

Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν ένα Instant πατώντας τη μικρή στοίβα φωτογραφιών κάτω δεξιά στα εισερχόμενα μηνύματα του Instagram. Αφού μοιραστούν ένα Instant, οι παραλήπτες μπορούν να αντιδράσουν με emoji, να απαντήσουν και να στείλουν το δικό τους Instant πίσω. Η Meta σημειώνει ότι οι παραλήπτες δεν μπορούν να τραβήξουν screenshot ή να κάνουν εγγραφή οθόνης των Instants που έχουν λάβει.

Το Instagram αποθηκεύει τα κοινόχρηστα Instants σε ιδιωτικό αρχείο, το οποίο οι χρήστες μπορούν να βλέπουν για έως και έναν χρόνο. Μπορούν επίσης να συγκεντρώνουν Instants από το αρχείο τους σε μια ανασκόπηση και να τη δημοσιεύουν στα Instagram Stories.

Instagram Instants: Πώς να τα απενεργοποιήσετε

Αν κάποιος μοιραστεί κατά λάθος ένα Instant, μπορεί να πατήσει το κουμπί «undo» και να διαγράψει το Instant από το αρχείο του ώστε να ακυρώσει την αποστολή προς φίλους που δεν το έχουν ανοίξει ακόμη.

Και αν κάποιος δεν θέλει να λαμβάνει Instants, μπορεί να πατήσει παρατεταμένα τη στοίβα των Instants στα εισερχόμενά του και να σύρει προς τα δεξιά για να σταματήσει προσωρινά τη λήψη τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποκλεισμού ή σίγασης συγκεκριμένων ατόμων.

Παρότι το Instagram ξεκίνησε ως τρόπος για να μοιράζονται οι φίλοι στιγμές μεταξύ τους, η πλατφόρμα σταδιακά κατακλύστηκε από περιεχόμενο influencers και διαφημίσεις. Με τα Instants, η εταιρεία φαίνεται να επιστρέφει σε πιο χαλαρές και ιδιωτικές αλληλεπιδράσεις που επικεντρώνονται στην ανταλλαγή φωτογραφιών μεταξύ φίλων.

