Η ΕΚΟ επενδύει σε δράσεις για την οδική ασφάλεια

Με στόχο τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων και την ουσιαστική ενίσχυση της οδηγικής παιδείας, η ΕΚΟ υλοποιεί πρόγραμμα οδικής ασφάλειας επενδύοντας σε δράσεις εκπαίδευσης με πραγματικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των οδηγών.

Οι δράσεις παρουσιάστηκαν σε Διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2026 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Αστυνομίας Κύπρου, παρουσία του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, του Αρχηγού της Αστυνομίας κ. Θεμιστού Αρναούτη, του Διευθυντή του Τμήματος Τροχαίας κ. Χάρη Ευριπίδου, καθώς και εκπροσώπων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας (ΚΟΜ).

Η οδική ασφάλεια αποτελεί διαχρονικά σημαντικό πυλώνα του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΕΚΟ, μέσα από πληθώρα δράσεων. Από το 2016, οι προσπάθειες εστιάζουν στους μοτοσικλετιστές, οι οποίοι αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα στις οδικές συγκρούσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του προγράμματος ‘EKO Safe Rider’.

Τα σεμινάρια ‘Safe Rider’ υλοποιούνται σε συνεργασία με το City’s A.R.T. και τον Όμιλο Μοτοσικλετιστών Λευκωσίας, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας και βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες εκπαίδευσης.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 2.500 μοτοσικλετιστές έχουν εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων.

Το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας για τους μοτοσικλετιστές διευρύνεται φέτος, περιλαμβάνοντας και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις off-road, ενισχύοντας περαιτέρω τις δεξιότητες και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Για το 2026, το πρόγραμμα ενισχύεται περαιτέρω, περιλαμβάνοντας ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων που απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις για νέους οδηγούς αυτοκινήτου, οι οποίοι αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες μετά την απόκτηση άδειας οδήγησης. Το πρόγραμμα βασίζεται σε βιωματική εκπαίδευση και υλοποιείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε συνεργασία με το τμήμα τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου.

Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις, οι συμμετέχοντες καλούνται να διαχειριστούν ρεαλιστικά σενάρια οδήγησης, κατανοώντας στην πράξη πώς επηρεάζονται η αντίληψη, ο χρόνος αντίδρασης και ο έλεγχος του οχήματος. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δοκιμές απόσπασης προσοχής, όπως η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, συγκριτικά σενάρια ταχύτητας και αντίδρασης, καθώς και προσομοιώσεις των επιπτώσεων της κόπωσης, της κατανάλωσης αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών.

Η εκπαιδευτική εμπειρία ολοκληρώνεται με καθοδηγούμενη συζήτηση και αναστοχασμό, με στόχο όχι μόνο την κατανόηση των κινδύνων, αλλά κυρίως τη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς και προσωπικής ευθύνης.

Στο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν νέοι οδηγοί αυτοκινήτων, οι οποίοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Το σύνολο των δράσεων για τη φετινή χρονιά, θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για παιδιά στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της πρόληψης από νεαρή ηλικία.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, σημείωσε ότι «Η οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς θέμα τήρησης κανόνων ή συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, αλλά πρωτίστως ζήτημα κουλτούρας και νοοτροπίας. Θα ήθελα να εκφράσω για ακόμα μία φορά τις ευχαριστίες μου προς την ΕΚΟ -διαχρονικά σταθερό συμπαραστάτη της Εθνικής Φρουράς- και ιδιαίτερα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιώργο Γρηγορά, που είναι παρών, για την αξιέπαινη πρωτοβουλία και να προβάλλω τη χειρονομία τους ως παράδειγμα της έμπρακτης βοήθειας που μπορεί να προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας…».

Στον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, κ. Θεμιστός Αρναούτης, τόνισε ότι «Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων. Αποτελεί, πρωτίστως, διαδικασία καλλιέργειας δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που διαμορφώνουν υπεύθυνους και ώριμους πολίτες και συνειδητοποιημένους χρήστες του οδικού δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα EKO Safe Rider, που δημιουργήθηκε πριν από έντεκα χρόνια, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέσω της εκπαίδευσης...».

«Στην ΕΚΟ επενδύουμε διαχρονικά στην οδική ασφάλεια μέσα από δράσεις που οδηγούν σε ουσιαστική αλλαγή συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας από την ΕΚΟ εξελίσσεται συνεχώς, με στόχο να συμβάλλει σε μια πιο υπεύθυνη οδηγική κουλτούρα για όλους», ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γιώργος Γρηγοράς.

Με το μήνυμα «Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή», παρουσιάστηκαν τα νέα διαφημιστικά σποτ της εκστρατείας, τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων και στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, σηματοδοτούν την έναρξη μιας μεγάλης επικοινωνιακής εκστρατείας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.