Δύο δασικές πυρκαγιές από κεραυνούς σε λίγα λεπτά - Άμεση κατάσβεση πριν επεκταθούν

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν δύο δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Παρασκευής, 17 Απριλίου 2026, σε περιοχές της Κύπρου, έπειτα από πτώσεις κεραυνών.

Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε στις 10:25 στην περιοχή «Καρβουνά» και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10:40, χωρίς να επεκταθεί, χάρη στην άμεση επέμβαση του Τμήματος Δασών. Η φωτιά εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 13 άτομα με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Λίγο αργότερα, στις 10:50, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή «Λαχάνη» της κοινότητας Ευρύχου, η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:00, επίσης χωρίς επέκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε άτομα με ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ η πυρκαγιά εντοπίστηκε από μηχανοδηγό γεωργικού ελκυστήρα του Τμήματος Δασών που εκτελούσε εργασίες στην περιοχή.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα αίτια αποδίδονται σε πτώση κεραυνών.