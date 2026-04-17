Δύο δασικές πυρκαγιές από κεραυνούς σε λίγα λεπτά - Άμεση κατάσβεση πριν επεκταθούν

Σε Καρβουνά και Ευρύχου οι εστίες - Τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε 15 λεπτά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του Τμήματος Δασών

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν δύο δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Παρασκευής, 17 Απριλίου 2026, σε περιοχές της Κύπρου, έπειτα από πτώσεις κεραυνών.

Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε στις 10:25 στην περιοχή «Καρβουνά» και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10:40, χωρίς να επεκταθεί, χάρη στην άμεση επέμβαση του Τμήματος Δασών. Η φωτιά εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 13 άτομα με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Λίγο αργότερα, στις 10:50, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή «Λαχάνη» της κοινότητας Ευρύχου, η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:00, επίσης χωρίς επέκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε άτομα με ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ η πυρκαγιά εντοπίστηκε από μηχανοδηγό γεωργικού ελκυστήρα του Τμήματος Δασών που εκτελούσε εργασίες στην περιοχή.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα αίτια αποδίδονται σε πτώση κεραυνών.

