H MINI τιμά τη νίκη της στο ράλι του Μόντε Κάρλο με μια ειδική έκδοση

H νέα ειδική έκδοση στη γκάμα της ΜΙΝΙ ονομάζεται «1965 Victory Edition» και διατίθεται, στους λίγους που θα την αποκτήσουν, για να τιμηθεί η νίκη του εμβληματικού Mini Cooper S στο Ράλι Μόντε Κάρλο το 1965. Η MINI έχει μια σπουδαία ιστορία στο Πριγκιπάτο, με αποκορύφωμα, φυσικά, το 1965 όταν πήρε τη νίκη με οδηγό τον Timo Mäkinen και συνοδηγό τον Paul Easter. Η νέα ειδική έκδοση MINI 1965 Victory Edition διατίθεται για τα μοντέλα MINI John Cooper Works, MINI John Cooper Works Electric και Mini Cooper S.

Διαθέτει τον τετρακύλινδρο κινητήρα TwinPower Turbo 2,0 λίτρων, που συνδυάζει σπορ ευελιξία με καθημερινή χρηστικότητα, αποδίδοντας ισχύ 204 hp και μέγιστη ροπή 300 Nm, για επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα. Από την άλλη, η έκδοση MINI John Cooper Works προσφέρει 231 hp και μέγιστη ροπή 380 Nm, ολοκληρώνοντας το σπριντ 0-100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Το MINI John Cooper Works Electric αποδίδει μέγιστη ισχύ 258 hp και επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα.

Προς τιμήν των θρυλικών αγωνιστικών χρωμάτων της δεκαετίας του 1960, η Victory Edition 1965 βάφεται στο εντυπωσιακό Chili Red με λευκή λωρίδα που εκτείνεται από το καπό έως την οροφή και το πίσω μέρος ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Ως στοιχείο ταυτότητας της έκδοσης, ένα λευκό γραφικό «52» κοσμεί και τις δύο πλευρές του οχήματος, παραπέμποντας στον αριθμό του πρώτου μοντέλου του 1965. Η οροφή διατίθεται ως πανοραμική ή ως γυάλινη Glaced, πετυχαίνοντας μια σπορ και κομψή αντίθεση με το Chili Red του αμαξώματος. Το διακριτικό αυτοκόλλητο «1965» στην κολόνα C μαγνητίζει το βλέμμα και παραπέμπει στην ιστορική χρονιά της νίκης. Οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, σε σχέδιο JCW Lap Spoke 2-tone ή οι μαύρες JCW Mastery Spoke για το αμιγώς ηλεκτρικό MINI John Cooper Works, προσδίδουν δυναμική εμφάνιση και εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση και ασφαλή χειρισμό σε ποικιλία οδοστρωμάτων.

Κατά την είσοδο στο αυτοκίνητο, το εντυπωσιακό πλαϊνό σπόϊλερ με τη λευκή επιγραφή «1965» σε κόκκινο και μαύρο φόντο προσελκύει το βλέμμα και χαρίζει στο cockpit μια νότα αποκλειστικότητας. Επιπλέον, κάθε αντίτυπο της έκδοσης διαθέτει αφιέρωση στο εσωτερικό της πόρτας, με πληροφορίες σχετικά με το θρυλικό Ράλι του 1965. Το εσωτερικό βασίζεται στην παραδοσιακή παλέτα χρωμάτων JCW και στη γνώριμη έκδοση JCW. Η κάθετη ακτίνα του σπορ τιμονιού, καθώς και το ντουλαπάκι στο κέντρο της κονσόλας, φέρουν την επιγραφή «1965», αποτελώντας μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή αναφορά στην ένδοξη παράδοση της MINI στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στην Ευρώπη, οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μπορούν να αποκτήσουν την έκδοση MINI 1965 Victory Edition από τον Ιούλιο του 2026.