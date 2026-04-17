Σπάστε τη ρουτίνα με μια νέα & εμβληματική γευστική εμπειρία. Δοκιμάστε το νέο 7DAYS OREO

Το 7DAYS, το κορυφαίο brand συσκευασμένων κρουασάν, παρουσιάζει τη νέα, απολαυστική συνεργασία με το Oreo, το πιο αγαπημένο μπισκότο στον κόσμο, δημιουργώντας ένα μοναδικό προϊόν που έρχεται να «σπάσει τη ρουτίνα» της καθημερινότητας.

Το 7DAYS OREO είναι η ολοκαίνουργια γεύση που συνδυάζει τη νόστιμη, αφράτη ζύμη του 7DAYS με απαλή κρέμα γεύσης βανίλιας και απολαυστικά κομμάτια μπισκότου Oreo. Με αυτή τη συνεργασία, ο κόσμος είναι βέβαιο ότι θα σπάσει τη ρουτίνα του με τον πιο γευστικό τρόπο. Το προϊόν κυκλοφορεί ως μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας του 7DAYS «Σπάσε τη ρουτίνα», που βασίζεται σε έναν μοναδικό συνδυασμό. Ένα εμβληματικό δίδυμο που θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στην κατηγορία των αρτοσκευασμάτων.

Η ιδέα βασίζεται σε μια απλή αλλά παιχνιδιάρικη ερώτηση: «Είναι OREO μέσα; Ή 7DAYS έξω;» Η ασαφής διαχωριστική γραμμή ως προς το ποια μάρκα πρωταγωνιστεί, αποτελεί το βασικό συστατικό που ωθεί τον κόσμο να δοκιμάσει το προϊόν από πρώτο χέρι, κεντρίζοντας την περιέργεια τόσο των οπαδών του OREO όσο και των οπαδών του 7DAYS.

Η μοναδική υφή του προϊόντος είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει. Η αφράτη ζύμη του κρουασάν 7DAYS και τα τραγανά μπισκότα OREO συνάδουν απόλυτα με την παγκόσμια τάση των πολυαισθητηριακών εμπειριών. Στην αγορά θα διατίθεται μία συσκευασία, 60 g, για να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

Με το νέο 7DAYS Oreo, οι καταναλωτές καλούνται να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό τρόπο να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους snack και να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Το 7DAYS Oreo είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Κύπρο.

Την καμπάνια για την Κύπρο δημιούργησε η Publicis Greece βασισμένη στην παγκόσμια στρατηγική και το δημιουργικό concept που ανέπτυξε η ομάδα της Saatchi & Saatchi.