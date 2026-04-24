Εκπαιδευτικά εργαστήρια για δύτες, για την αποκατάσταση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας

Δύτες από όλη την Κύπρο καλούνται να συμμετάσχουν στην προστασία και αποκατάσταση της Posidonia oceanica, ενός από τα πιο πολύτιμα θαλάσσια φυτά της Μεσογείου, στο πλαίσιο του έργου RESPOSCY. Συγκεκριμένα, εθελοντές/τριες δύτες προσκαλούνται να συμβάλουν στο έργο, συμμετέχοντας σε ένα από τα πέντε εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν από τις 4 μέχρι τις 11 Μαΐου σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Στόχος των εργαστηρίων είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενεργό συμμετοχή των δυτών σε δράσεις αποκατάστασης θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις επόμενες δράσεις μεταφύτευσης της Ποσειδωνίας.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

4 Μαΐου, 19:30, ΚΟΑ - Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης, Λάρνακα

5 Μαΐου, 19:30, Δημαρχείο Παραλιμνίου-Δερύνειας, Αμμόχωστος

6 Μαΐου, 19:00, Mikel Coffee Company, Έγκωμη, Λευκωσία

7 Μαΐου, 19:30, BERMS Social Club, Λεμεσός

18 Μαΐου, 19:30, CyDive, Κάτω Πάφος

Για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά εργαστήρια, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές τηλεφωνικά στο τηλ. 99527679 ή 25636700 και μέσω email στη διεύθυνση: info@merresearch.com.

Το έργο RESPOSCY υλοποιείται από το Marine and Environmental Research (MER) Lab (συντονιστή), το Frederick Research Center, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το University of Genova και αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας. Στόχος του έργου είναι να εισάγει καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους αποκατάστασης, αλλά και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον καθοριστικό ρόλο της Ποσειδωνίας στη διατήρηση υγειών θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Αναγνωρισμένα ως οικότοπος προτεραιότητας στο πλαίσιο της Οδηγίας για τους Οικοτόπους της ΕΕ, τα λιβάδια της Ποσειδωνίας συμβάλλουν σημαντικά στη στήριξη της βιοποικιλότητας, στον καθαρισμό των υδάτων και στην προστασία των ακτών ενώ λειτουργούν ως αποθήκες δέσμευσης άνθρακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο RESPOSCY, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://resposcy.com/

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.