Έκαναν «γυαλί» το Fysko – Μάζεψαν 26 τόνους σκουπίδια [φώτος]

Συνεργεία του Δήμου Λεμεσού προχώρησαν χθες σε εκτεταμένο καθαρισμό του χώρου γύρο από το Fysko Lotus Plaza μετά από παράπονα πολιτών για την κατάσταση που επικρατεί στο εν λόγω κτήριο. Οι αριθμοί των σκουπιδιών που έχουν μαζευτεί από το Δήμο δείχνουν και το εύρος της κατάστασης με την ανακοίνωση του Δήμου να κάνει λόγο για 26 τόνους σκουπίδια μέχρι στιγμής!







Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα που αφορά την κατάσταση υγιεινής σε περιοχή της Λεμεσού, ο Δήμος Λεμεσού επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται δεν αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι το κτίριο Fysco Lotus Plaza δεν είναι εγκαταλελειμμένο, καθώς υπάρχουν άτομα που διαμένουν εντός αυτού.



Οι δημοτικές υπηρεσίες προχώρησαν από χθες σε συντονισμένη και εκτεταμένη επιχείρηση για καθαρισμό και αποκατάσταση της εικόνας της περιοχής, η οποία συνεχίστηκε σήμερα και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου και σε συνεργασία με ιδιοκτήτες υποστατικών.



Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν συλλεχθεί και απομακρυνθεί:

* 2 HookLift Skip (x 5 τόνους): 10 τόνοι

* 5 ημιφορτηγά (x 1,2 τόνους): 6 τόνοι

* 6 βαριά φορτηγά (x 1,7 τόνους): 10,20 τόνοι

Συνολικά: περίπου 26 τόνοι απορριμμάτων



Τονίζεται ότι τα ογκώδη και άχρηστα αντικείμενα, καθώς και χόρτα και ακαθαρσίες που βρίσκονται εντός των υποστατικών και των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου. Η ευθύνη για την απομάκρυνσή τους, καθώς και για τη γενικότερη κατάσταση των υποστατικών, ανήκει στη διαχειριστική αρχή και στους ιδιοκτήτες.



Παράλληλα, σημειώνεται ότι σε εβδομαδιαία βάση (4–5 φορές την εβδομάδα), συνεργεία του Δήμου διέρχονται από την περιοχή και προβαίνουν σε περισυλλογή αντικειμένων που τοποθετούνται στα πεζοδρόμια.



Επιπρόσθετα:

* Οι όποιες παρανομίες έχουν εντοπιστεί έχουν καταγραφεί και έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος ΕΟΑ.

* Έχει επίσης ενημερωθεί η Αστυνομία για περιπτώσεις παράνομης διαμονής εντός υποστατικών.



Ο Δήμος Λεμεσού επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό ζήτημα, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά, με συνεχείς παρεμβάσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.



Ο Δήμος παραμένει προσηλωμένος στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και θα συνεχίσει τις στοχευμένες ενέργειες για καθαρισμό και αποκατάσταση της εικόνας της περιοχής, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.