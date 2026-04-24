Πολίτης φέρεται να πωλούσε αλεπού ως σκύλο για €300 — Άγνωστη η τύχη του ζώου (εικόνα)

Φωτογραφία μιας αλεπούς περιορισμένης μέσα σε κλουβί η οποία φέρεται να διατίθετο «προς πώληση για €300» δημοσίευσε ένας πολίτης στις 19 Απριλίου στο Facebook κινητοποιώντας αρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές.

Η ανάρτηση διαδόθηκε ευρέως στα ΜΚΔ και έφερε την έντονη αντίδραση πολιτών, οι οποίοι καταδίκαζαν το περιστατικό και ζητούσαν τη διερεύνηση από την Αστυνομία. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και το Κίνημα Οικολόγων, το οποίο το πήγε ένα βήμα παραπέρα, αποστέλλοντας επιστολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας Κύπρου, κοινοποιώντας την επίσης και στην Επίτροπο Περιβάλλοντος και τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

«Παράφορη καταπάτηση νομοθεσίας»

Οι Οικολόγοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως «παράφορη καταπάτηση της νομοθεσίας» που διέπει την προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής. Ζήτησαν άμεση διερεύνηση, εντοπισμό του εμπλεκόμενου προσώπου και εξακρίβωση της τύχης του ζώου, θέτοντας και το ενδεχόμενο διάσωσης και προστασίας του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, κάλεσαν την αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσει άμεσα το κοινό, δεδομένης της ευρείας διάχυσης της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δυσκολίες στη διερεύνηση μέσω ΜΚΔ

Από την πλευρά της Υπηρεσίας Θήρας, ο εκπρόσωπος Πέτρος Αναγιωτός ανέφερε στον «Π» ότι, μόλις εντοπίστηκε η ανάρτηση, υπήρξε άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας και κατατέθηκε γραπτή καταγγελία. Ακολούθησε προσπάθεια εξασφάλισης εντάλματος έρευνας για την οικία του προσώπου που φέρεται να έκανε τη δημοσίευση, η οποία αρχικά δεν εγκρίθηκε από το Δικαστήριο.

Όπως σημείωσε ο κ. Αναγιωτός, τέτοιες υποθέσεις παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς μια ανάρτηση από μόνη της δεν συνιστά επαρκές τεκμήριο για στοιχειοθέτηση αδικήματος. Επιπλέον, όπως τονίζει, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα ως προς την προέλευση της εικόνας και την ταυτότητα του χρήστη, με το ενδεχόμενο ακόμη και παραπλανητικής ή εκτός Κύπρου ανάρτησης να μην μπορεί να αποκλειστεί. «Αποτελεί αφετηρία για έρευνα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο τα περιορισμένα περιθώρια που προσφέρουν τέτοιου είδους ψηφιακά δεδομένα.

Οι ισχυρισμοί του «πωλητή»

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν πάντως ότι ο άνδρας που έκανε την ανάρτηση κλήθηκε σε αστυνομικό σταθμό, όπου προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι το ζώο δεν ήταν αλεπού αλλά σκύλος, τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε είχε πιάσει και στη συνέχεια τον άφησε ελεύθερο.

Η Αστυνομία, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα μας ότι έχει ληφθεί κατάθεση από το εμπλεκόμενο πρόσωπο και ότι διενεργήθηκε τελικά έρευνα στην οικία του, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε επιλήψιμο. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, με τις αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών.

