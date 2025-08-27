Alpha Bank Κύπρου: «ΜΑΖΙ» για 11η χρονιά στην εκστρατεία «Όλα τα παιδιά με σχολικά»

Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής υπευθυνότητας, η Alpha Bank Κύπρου συμμετείχε και φέτος στην Παγκύπρια Εκστρατεία «Όλα τα παιδιά με σχολικά», που διοργανώνει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια στήριξης παιδιών από ευάλωτες οικογένειες ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Η συμμετοχή της Τράπεζας εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΜΑΖΙ», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση για δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.

Η εκστρατεία, η οποία φέτος συμπληρώνει 11 χρόνια συνεχούς δράσης, πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο και έχει στόχο τη συλλογή σχολικών ειδών για παιδιά που τα έχουν ανάγκη, διασφαλίζοντας ότι θα ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια και χαμόγελο.

Ως βασικός υποστηρικτής, η Alpha Bank Κύπρου προσέφερε δωροκουπόνια για την αγορά σχολικών ειδών, συμβάλλοντας στην κάλυψη πραγματικών αναγκών που αναδεικνύονται από ΜΚΟ και κοινωνικούς φορείς σε όλη την Κύπρο. Μέσα από αυτή την ενέργεια, ενισχύεται το μήνυμα της εκστρατείας: «Βοήθησε ένα παιδί να αρχίσει το σχολείο με χαμόγελο.»

Η στήριξη της Παιδείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Alpha Bank Κύπρου και βασικό άξονα της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει. Με στόχο την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, η Τράπεζα στηρίζει πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν τα απαραίτητα εφόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη έναρξη της σχολικής τους πορείας.

Η Alpha Bank Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και ενισχύουν την πρόοδο, με γνώμονα την ευθύνη, την αλληλεγγύη και την έμπρακτη στήριξη των συνανθρώπων μας.