Κατεχόμενα: Καταγγελίες ότι το «υποικ» παρακράτησε 41 εκατ. στερλίνες που προορίζονταν για την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας»

Μετά τις καταγγελίες ότι το «υπουργείο οικονομικών» παρακράτησε 41 εκατομμύρια στερλίνες που προορίζονταν για την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» (ΕΑΠ) και τα χρησιμοποίησε για την πληρωμή μισθών «δημοσίων» υπαλλήλων, νομικοί στα κατεχόμενα προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στην «επιτροπή».

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, τα χρήματα αυτά προήλθαν από πρόσθετους φόρους που επιβλήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια σε μεταβιβάσεις περιουσιών σε αλλοδαπούς και θα έπρεπε, βάσει «νομοθεσίας», να αποδοθούν στην «επιτροπή» για την καταβολή αποζημιώσεων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, το «υπουργείο οικονομικών» δεν μετέφερε ποτέ τα κεφάλαια αυτά, αλλά τα χρησιμοποίησε για την κάλυψη μισθολογικών αναγκών του «δημόσιου» τομέα.

Η δικηγόρος Μεράλ Μπιριντζί Σονάν δήλωσε ότι «αυτό που προσπαθούν να κάνουν εδώ και χρόνια οι Ελληνοκύπριοι δικηγόροι για να καταστήσουν αυτή την επιτροπή αναποτελεσματική, ετοιμάζεστε να το κάνετε εσείς», προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έβλαπτε τόσο την τουρκοκυπριακή κοινότητα όσο και την Τουρκία.

Η πρώην «πρόεδρος» του «ανωτάτου δικαστηρίου», Ναρίν Σεφίκ, ανέφερε ότι παρά την υποβολή πρότασης από τον Μάρτιο για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου προστασίας των κονδυλίων της «επιτροπής», δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. «Ο κίνδυνος μιας αρνητικής απόφασης από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Δεκέμβριο, δυστυχώς, δεν γίνεται αντιληπτός ή δεν λαμβάνεται αρκετά σοβαρά υπόψη», προειδοποίησε.

Από πλευράς του το «υπουργείο οικονομικών» εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι πληρωμές που βασίζονται στις αποφάσεις της «επιτροπής» συνεχίζονται κανονικά και τακτικά. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στις συγκεκριμένες κατηγορίες για παρακράτηση των 41 εκατομμυρίων λιρών.

ΚΥΠΕ