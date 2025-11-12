Καταδίκη Ανακήρυξης του Ψευδοκράτους

Με αφορμή την 42η επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους από την Τουρκία, η ΠΟΦΕΝ εκφράζει την πάγια θέση της υπέρ μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης για το Κυπριακό, βασισμένης σε αρχές που θα διασφαλίζουν την πλήρη αποκατάσταση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες και την τήρηση των πληθυσμιακών αναλογιών κατά τις πολιτογραφήσεις Ελλήνων και Τούρκων ως πολίτες της Κύπρου όπως αυτές προϋπήρχαν (80% Ελληνοκύπριοι 20% Τουρκοκύπριοι). Η ΠΟΦΕΝ καταδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια που προωθεί τον διαχωρισμό και τη διαίρεση του νησιού και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για ενότητα, ειρήνη και πρόοδο για όλους τους πολίτες του νησιού.

Η σημερινή κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη για αποφασιστικά βήματα που θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, με στόχο να επιτευχθεί μια λύση που θα ενώνει και δεν θα διχάζει. Η Διεθνής Κοινότητα καλείται να υποστηρίξει προσπάθειες που σέβονται τις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και εφήμερο μέλλον για όλους.

Η απελευθέρωση, η επανένωση, η ανεξαρτησία και η αποστρατικοποίηση του νησιού παραμένουν στο επίκεντρο του οράματος μας για μια Κύπρο ενωμένη, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Μια Κύπρος, όπου οι αρχές της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης θα αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική πορεία του τόπου.