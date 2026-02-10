Εβδομάδα ελέγχων για φορτηγά και λεωφορεία παγκύπρια, στα πλαίσια του Roadpol

Η Αστυνομία Κύπρου συμμετέχει στην ευρωπαϊκή εβδομάδα ενημέρωσης και αστυνόμευσης με οδικούς ελέγχους για την οδήγηση φορτηγών και λεωφορείων, που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας - Roadpol, από τη Δευτέρα 9 έως και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και τους κινδύνους από τη μη συμμόρφωση, καθώς και η εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων για παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.

Όπως αναφέρεται, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην ισχύ των εγγράφων των οδηγών και οχημάτων, στις συσκευές περιορισμού ταχύτητας και στους ταχογράφους, στην τήρηση των ωρών οδήγησης και εργασίας από επαγγελματίες οδηγούς, καθώς και στην τεχνική και μηχανική καταλληλότητα των οχημάτων.

Παράλληλα, θα δίδεται έμφαση σε παραβάσεις που συνιστούν κύριους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Η Αστυνομία καλεί, εκ νέου, τους επαγγελματίες οδηγούς να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς τροχαίας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ