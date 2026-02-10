Αποτροπιασμός στην Γαλλία: Πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε 89 ανήλικους – Σκότωσε τη μητέρα και τη θεία του

Ύποπτος για διακεκριμένους βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις τόσο στην Γαλλία, όσο και σε άλλες χώρες, κατά 89 ανηλίκων κατά την περίοδο 1967-2022 θεωρείται 79χρονος πρώην εκπαιδευτικός που φυλακίσθηκε το 2024.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών η γαλική δικαιοσύνη αναζητεί μάρτυρες για τα εγκλήματα διαπράχθηκαν στην Γερμανία, την Ελβετία, το Μαρόκο, τον Νίγηρα, την Αλγερία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Κολομβία και την Νέα Καληδονία, διευκρίνισε ο Ετιέν Μαντό, εισαγγελέας της Γκρενόμπλ.

Ο αριθμός των θυμάτων αποδεικνύεται βάσει των στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί από τον 79χρονο σε USB και αφορούν σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκους 13 έως 17 ετών, εξήγησε ο εισαγγελέας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το USB που περιέχει γραπτά του ίδιου του 79χρονου ανακαλύφθηκε από τον ανιψιό του που «είχε απορίες για την προσωπική και σεξουαλική ζωή του θείου του», σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Γκρενόμπλ.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, ο άνδρας ομολόγησε παρεμπιπτόντως και τις δολοφονίες της μητέρας και της θείας του.

Στα «απομνημονεύματά» του γράφει ότι «θανάτωσε σκοπίμως αυτά τα δύο πρόσωπα».

Συγκεκριμένα, ομολόγησε ότι έπνιξε με την βοήθεια μαξιλαριού την καρκινοπαθή μητέρα του που βρισκόταν σε καταληκτικό στάδιο στην δεκαετία του 1970 και στην συνέχεια την θεία του, ηλικίας 92 ετών, στην δεκαετία του 1990, πνίγοντάς την επίσης με μαξιλάρι.

Σε ό,τι αφορά την θεία του, «επειδή εκείνος ήθελε να φύγει για τη Σενέβ (στην νότια Γαλλία) και εκείνη τον παρακαλούσε να μην φύγει, επέλεξε να την σκοτώσει και έτσι, την ώρα που κοιμόταν, πήρε ένα μαξιλάρι και την έπνιξε».

Ο 79χρονος ομολόγησε τις δύο δολοφονίες λέγοντας ότι «θα ήθελε να του κάνουν το ίδιο, αν βρισκόταν στην κατάσταση αυτή στο τέλος της ζωής του».

Πηγη: ΑΠΕ – ΜΠΕ