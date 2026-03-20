Ο ρόλος της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση. Την Κυριακή 22/03 στο Χρονικό, δωρεάν με τον ΠΟΛΙΤΗ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανέκδωσε σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το περιοδικό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα, χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα και ένα δεύτερο θέμα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

1821: Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση

Ο κομβικός ρόλος της Κύπρου στο πιο καθοριστικό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.

Πώς η Κύπρος πλήρωσε για τον αγώνα με αίμα, με φόβο, με χρήμα, με εξορία, με ανθρώπους που έφυγαν για να πολεμήσουν αλλού και με μια μνήμη που έμελλε να μείνει ζωντανή πολύ πέρα από το ίδιο το 1821.

Οι Κύπριοι που πολέμησαν, η συμμετοχή στη Φιλική Εταιρεία και η φλόγα που άναψε το αίτημα για Ένωση με την Ελλάδα.